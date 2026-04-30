रावण vs जटायु के महा-युद्ध पर यश ने तोड़ी चुप्पी, रिलीज से पहले लीक हुई ‘रामायण’ की इनसाइड डिटेल

इसके अलावा, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने साफ कर दिया है कि 'रामायण' के पहले पार्ट में केवल श्रीराम की ही नहीं, बल्कि रावण की कहानी भी समांतर रूप से दिखाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्य कथा शुरू होने से पहले फिल्म में ये दिखाया जाएगा कि रावण इतना शक्तिशाली कैसे बना। दर्शक देखेंगे कि कैसे रावण ने अपनी ताकत के दम पर लंका पर कब्जा किया और अपने सौतेले भाई कुबेर को वहां से बेदखल कर दिया। नमित ने कहा, "रावण शुरू से ही ये संकेत दे रहा था कि वो अपनी शक्ति के सामने आने वाली हर चुनौती को कुचल देगा। फिल्म में उसकी इसी बादशाहत के उदय को दिखाया जाने वाला है।"