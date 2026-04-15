‘रामायण’ में भगवान राम और रावण का नहीं होगा आमना-सामना? फिल्म के बड़े ट्विस्ट का यश ने किया खुलासा

Yash Ranbir Kapoor Ramayana scenes: 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक, 'रामायण: पार्ट 1' का सिनेप्रेमियों के बीच क्रेज बना हुआ है। इस फिल्म में रणबीर कपूर (भगवान राम) और यश (रावण) के किरदार में नजर आएंगे। यह एक पौराणिक महाकाव्य है, जिसे बहुत बड़े स्तर पर दुनिया भर के लिए बनाया जा रहा है।। हालांकि, पहले भाग में रणबीर और यश को एक साथ देखना मुश्किल हो सकता है। इन दोनों एक्टर्स को एक साथ स्क्रीन पर देखने का इंतज़ार कर रहे फैंस को और इंतजार करना पड़ सकता है।