अगर रणबीर-साई पल्लवी बनते रामानंद सागर के राम-सीता तो ऐसा होता मंजर, AI तस्वीरों ने उड़ाए सबके होश

फिल्म की बात करें तो, 'रामायण' दो हिस्सों में बनाई जा रही है। पहला भाग साल 2026 की दिवाली पर और दूसरा भाग 2027 की दिवाली पर थिएटरों में रिलीज होगा। इस फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी के अलावा कई दूसरे सितारे भी शामिल हैं, जैसे सनी देओल, विवेक ओबेरॉय, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्त और रवि दुबे। दरअसल, फिल्म को बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है और इसका बजट 4000 करोड़ रुपये तक बताया जा रहा है। फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैं, जो इसे एक भव्य मनोरंजक एहसास देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।