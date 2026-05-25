‘अच्छी बहू बनकर रहो’ वाली सोच ने छीन लीं ट्विशा शर्मा की सांसें? मौत ने खड़े कर दिए समाज पर कई सवाल

ट्विशा शर्मा का मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि उस सोच का आईना है जिसमें 'अच्छी लड़की' बनने का दबाव बेटियों पर बचपन से डाल दिया जाता है। जो लड़की हर बात सह जाए, आवाज न उठाए और रिश्ते बचाने के लिए खुद को खत्म कर दे, उसे आदर्श माना जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब तक बेटियां सिर्फ समाज की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियां और मानसिक शांति कुर्बान करती रहेंगी?