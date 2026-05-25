वॉल पेंटिंग के साथ लड़कों की घिनौनी हरकत देख भड़कीं भूमि पेडनेकर, बोलीं- यही आगे चलकर यौन उत्पीड़न करेंगे

भूमि पेडनेकर का फूटा गुस्सा
Bhumi Pednekar On wall painting video: आज हमारा समाज तरक्की के चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन जब अखबार के पन्नों पर किसी मासूम बेटी की अस्मत लुटने या दहेज के लालच में किसी युवा महिला की जान जाने की खबर छपती है, तो इंसानियत शर्मसार हो जाती है। हाल ही में भोपाल में एक 33 साल की पढ़ी-लिखी महिला की दहेज उत्पीड़न के कारण हुई संदिग्ध मौत ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। अभी लोग इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि इंटरनेट पर पुरुषों की बीमार मानसिकता का एक और घिनौना सबूत सामने आ गया है। इस विचलित कर देने वाले वीडियो को देखकर बॉलीवुडएक्ट्रेस भूमि पेडनेकर का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने समाज की इस 'मानसिक महामारी' पर तीखा प्रहार किया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के 'Tube Indian' अकाउंट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ युवक एक स्विमिंग पूल के पास दीवार पर बनी एक महिला की पेंटिंग (वॉल पेंटिंग) के सामने खड़े होकर बेहद अश्लील और भद्दे इशारे करते नजर आ रहे हैं। इस बकवास हरकत को देखकर नेटिजन्स लगातार अपनी नाराजगी जता रहे हैं।
भूमि पेडनेकर ने इस वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, "यह है हमारे देश के युवाओं की असली मानसिकता। ये वही लोग हैं जो आगे चलकर बच्चियों और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करेंगे। हम इस समय एक भयानक मानसिक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। अब सिर्फ सोशल मीडिया पर बातें करना या शर्मिंदगी जताना काफी नहीं है। हमें इस गंदगी को रोकने के लिए और सख्त कानून चाहिए, और सख्त कानून चाहिए, और सख्त कानून चाहिए।"
यह पहली बार नहीं है जब भूमि ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर खुलकर अपनी आवाज उठाई है। इसी साल जनवरी में, दिल्ली से आई एक खबर ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था, जहां 10, 13 और 14 साल के तीन नाबालिग लड़कों ने एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप जैसी हैवानियत को अंजाम दिया था। उन दोषियों को 'राक्षस' बताते हुए भूमि ने कहा था कि हमारा समाज पूरी तरह नाकाम हो रहा है, क्योंकि अपराधियों के मन में कानून का कोई खौफ नहीं बचा है।
भूमि के अलावा कंगना रनौत और रिद्धि डोगरा जैसी अभिनेत्रियों ने भी हाल के दिनों में महिलाओं की सुरक्षा, शादी में मिलने वाली प्रताड़ना और महिलाओं की आजादी जैसे गंभीर मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है।
अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाने वाली भूमि पेडनेकर ने अपने करियर की शुरुआत आयुष्मान खुराना के साथ सुपरहिट फिल्म 'दम लगा के हईशा' से की थी। हाल ही में वे प्राइम वीडियो की मशहूर सस्पेंस-थ्रिलर सीरीज 'दलदल' में नजर आई थीं, जो 30 जनवरी को रिलीज हुई थी। अमृत राज गुप्ता के निर्देशन में बनी इस सीरीज में भूमि ने 'DCP रीटा फरेरा' का एक बेहद कड़क किरदार निभाया था, जो समाज के खूंखार अपराधियों और सीरियल किलर का खात्मा करती है। इस सीरीज में उनके साथ आदित्य रावल और समारा तिजोरी जैसे कलाकारों ने भी बेहतरीन काम किया था।
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