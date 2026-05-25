वॉल पेंटिंग के साथ लड़कों की घिनौनी हरकत देख भड़कीं भूमि पेडनेकर, बोलीं- यही आगे चलकर यौन उत्पीड़न करेंगे

Bhumi Pednekar On wall painting video: आज हमारा समाज तरक्की के चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन जब अखबार के पन्नों पर किसी मासूम बेटी की अस्मत लुटने या दहेज के लालच में किसी युवा महिला की जान जाने की खबर छपती है, तो इंसानियत शर्मसार हो जाती है। हाल ही में भोपाल में एक 33 साल की पढ़ी-लिखी महिला की दहेज उत्पीड़न के कारण हुई संदिग्ध मौत ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। अभी लोग इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि इंटरनेट पर पुरुषों की बीमार मानसिकता का एक और घिनौना सबूत सामने आ गया है। इस विचलित कर देने वाले वीडियो को देखकर बॉलीवुडएक्ट्रेस भूमि पेडनेकर का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने समाज की इस 'मानसिक महामारी' पर तीखा प्रहार किया है।