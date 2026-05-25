ऐश्वर्या राय को ट्रोल करने वालों की कंगना रनौत ने खड़ी कर दी खटिया, बोलीं- वो तुम्हें खुश करने नहीं आईं

Kangana Ranaut Supports Aishwarya Rai (सोर्स- एक्स)
Kangana Ranaut Supports Aishwarya Rai: कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में इस बार सिर्फ फिल्मों की नहीं, बल्कि फैशन और ग्लैमर की भी जमकर चर्चा हो रही है। हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने रेड कार्पेट पर अपनी मौजूदगी से सुर्खियां बटोरीं।
लेकिन जहां एक तरफ उनके लुक की तारीफ हुई, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनकी उम्र और स्टाइल को लेकर तंज कसना शुरू कर दिया। अब इस पूरे विवाद में बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत खुलकर ऐश्वर्या के सपोर्ट में उतर आई हैं।
दरअसल, कान्स 2026 में ऐश्वर्या राय बच्चन ने डिजाइनर अमित अग्रवाल द्वारा तैयार किया गया ब्लू कलर का खास गाउन पहना था। इस ड्रेस का डिजाइन स्पेस थीम से प्रेरित बताया गया। चमकदार क्रिस्टल वर्क और यूनिक स्टाइल वाले इस गाउन को तैयार करने में करीब 1500 घंटे का समय लगा था। रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या हमेशा की तरह बेहद कॉन्फिडेंट नजर आईं, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनके लुक की आलोचना शुरू कर दी।
कुछ लोगों ने उनकी उम्र को लेकर कमेंट किए तो कुछ ने उनके फैशन सेंस पर सवाल उठाए। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। इसी बीच कंगना रनौत ने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए साफ कहा कि महिलाओं को सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जीना चाहिए।
कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐश्वर्या की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि फैशन हर इंसान की अपनी पसंद और अभिव्यक्ति होती है। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला रेड कार्पेट पर सिर्फ इसलिए नहीं आती कि लोग उसे पसंद करें। कंगना ने आगे कहा कि अगर कुछ लोग बड़ी उम्र की महिलाओं को ग्लैमरस अंदाज में देखने के आदी नहीं हैं, तो अब उन्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए।
कंगना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई। कई लोगों ने कंगना की बात का समर्थन किया और कहा कि बॉलीवुड में अक्सर अभिनेत्रियों को उम्र के आधार पर जज किया जाता है। वहीं कई यूजर्स ने ऐश्वर्या के आत्मविश्वास और स्टाइल की भी जमकर तारीफ की।
ऐश्वर्या राय बच्चन पिछले दो दशकों से कान फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनती आ रही हैं। हर साल उनके रेड कार्पेट लुक का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। कभी पारंपरिक भारतीय लुक तो कभी वेस्टर्न गाउन, ऐश्वर्या हर बार अपने फैशन स्टेटमेंट से चर्चा में रहती हैं। यही वजह है कि उन्हें भारतीय सिनेमा की ग्लोबल फैशन आइकन भी कहा जाता है।
वहीं कंगना रनौत भी बॉलीवुड में अपनी बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती हैं। वो अक्सर इंडस्ट्री, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखती हैं। इस बार उन्होंने ऐश्वर्या का समर्थन कर यह साफ कर दिया कि उम्र के आधार पर महिलाओं को ट्रोल करना गलत है।
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