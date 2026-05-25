ऐश्वर्या राय को ट्रोल करने वालों की कंगना रनौत ने खड़ी कर दी खटिया, बोलीं- वो तुम्हें खुश करने नहीं आईं

दरअसल, कान्स 2026 में ऐश्वर्या राय बच्चन ने डिजाइनर अमित अग्रवाल द्वारा तैयार किया गया ब्लू कलर का खास गाउन पहना था। इस ड्रेस का डिजाइन स्पेस थीम से प्रेरित बताया गया। चमकदार क्रिस्टल वर्क और यूनिक स्टाइल वाले इस गाउन को तैयार करने में करीब 1500 घंटे का समय लगा था। रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या हमेशा की तरह बेहद कॉन्फिडेंट नजर आईं, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनके लुक की आलोचना शुरू कर दी।