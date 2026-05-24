‘गाय पर राजनीति, और नीलगाय को मरने के लिए छोड़ दिया गया है’, वायरल वीडियो पर ऋचा चड्ढा का रिएक्शन

उन्होंने लिखा, "हम हर अच्छी चीज को चुरा लेते हैं और नष्ट कर देते हैं। जो लोग सत्ता में हैं, उनके मन में किसी जंगल को देखकर सबसे पहला विचार यह कैसे आ सकता है कि - बस इसे पूरी तरह से काट डालो! गर्मियां और भी ज्यादा गर्म होती जा रही हैं, और हम बस और ज़्यादा पेड़ काटते जा रहे हैं! जानवरों को कहां जाना चाहिए? वो कहां जाएंगे? यह तरक्की किसके लिए है? क्योंकि हमारे शहर अब रहने लायक नहीं रहे, हवा बेहद खतरनाक हो चुकी है, और तापमान इतना ज्यादा है कि हम सब उसमें धीरे-धीरे पक जाएंगे! क्या हमारे लालच की कोई सीमा नहीं है?"