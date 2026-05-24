‘गाय पर राजनीति, और नीलगाय को मरने के लिए छोड़ दिया गया है’, वायरल वीडियो पर ऋचा चड्ढा का रिएक्शन

वायरल नीलगाय वीडियो देख भड़कीं ऋचा चड्ढा। (फोटो सोर्स: therichachadha)
Dwarka Forest Cutting Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और सबा आजाद ने द्वारका के जंगल काटे जाने से जुड़े वायरल वीडियो और रिपोर्ट्स पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। आरोप है कि जंगल काटे जाने की वजह से कई नीलगायों को अपना नेचुरल घर छोड़कर शहर की सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
जानकारी के लिए बता दें कि ये मुद्दा तब चर्चा में आया जब कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें द्वारका की सड़कों पर कुछ नीलगायें परेशान और बेघर होकर घूमती हुई दिखाई दीं। सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट के मुताबिक, बताया जा रहा है कि विकास कार्यों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत इस जंगल वाले इलाके को साफ किया जा रहा है। पेड़ों और जंगल की जमीन के नष्ट होने से कथित तौर पर कई जानवर बिना भोजन और रहने की जगह के रह गए हैं।
इंस्टाग्राम पर ऐसी ही एक पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए, ऋचा चड्ढा ने इस स्थिति पर अपना गुस्सा और चिंता जाहिर की। उन्होंने पोस्ट पर कमेंट किया, "भयानक!!! गाय पर राजनीति, और नीलगाय को मरने के लिए छोड़ दिया गया है… हम सबको पाप लगेगा।"
वहीं, एक्ट्रेस और संगीतकार सबा आजाद ने भी इस वायरल वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर री-शेयर किया और एक नोट लिखकर बिना रोक-टोक हो रहे शहरी विकास और पर्यावरण के विनाश पर सवाल उठाए।
उन्होंने लिखा, "हम हर अच्छी चीज को चुरा लेते हैं और नष्ट कर देते हैं। जो लोग सत्ता में हैं, उनके मन में किसी जंगल को देखकर सबसे पहला विचार यह कैसे आ सकता है कि - बस इसे पूरी तरह से काट डालो! गर्मियां और भी ज्यादा गर्म होती जा रही हैं, और हम बस और ज़्यादा पेड़ काटते जा रहे हैं! जानवरों को कहां जाना चाहिए? वो कहां जाएंगे? यह तरक्की किसके लिए है? क्योंकि हमारे शहर अब रहने लायक नहीं रहे, हवा बेहद खतरनाक हो चुकी है, और तापमान इतना ज्यादा है कि हम सब उसमें धीरे-धीरे पक जाएंगे! क्या हमारे लालच की कोई सीमा नहीं है?"
टीवी एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई और जंगल के कथित विनाश पर अपना गुस्सा जाहिर किया। वायरल पोस्ट पर कमेंट करते हुए उन्होंने लिखा, "बंद करो यह तमाशा/नरसंहार।"
कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी ऐसी ही चिंताएं जाहिर कीं, और बताया कि कैसे तेजी से हो रहे निर्माण और जंगल काटे जाने से जानवरों और इंसानों, दोनों के जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है - खासकर शहरों में बढ़ते तापमान और बिगड़ती हवा की गुणवत्ता के बीच।
हालांकि, इस वायरल वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बता दें कि ये वीडियो 15 मई को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था।
नीलगाय, जिसे 'ब्लू बुल' भी कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी हिरणों की प्रजाति है और यह आमतौर पर पूरे भारत के घास के मैदानों और वन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि द्वारका के जंगल के कुछ हिस्सों को साफ किया जा रहा है; ऐसे में इन जानवरों को भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर घूमते हुए देखकर ऑनलाइन कई लोग परेशान हो गए हैं।
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