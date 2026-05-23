‘जना नायकन’ के को-प्रोड्यूसर ने CM Vijay से की मुलाकात, फैंस बोले- ‘अब तो रिलीज डेट बता दीजिए!’

इस बीच, 'जना नायकन' के प्रोड्यूसर और 'KVN प्रोडक्शंस' के मालिक वेंकट के. नारायण शुक्रवार (22 मई) की शाम एक मंदिर में नजर आए। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। “यह ‘जना नायकन’ के बारे में बात करने की जगह नहीं है। मैं तो मंदिर दर्शन के लिए आया हूं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हम सर्टिफिकेट आने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वे इसे जल्द ही दे देंगे। हम इसे जल्द से जल्द फिल्म रिलीज करेंगे। यह किसी और चीज के बारे में बात करने की जगह नहीं है, धन्यवाद। मैं यहां भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूं। जैसे ही हमें सेंसर सर्टिफिकेट मिलेगा, रिलीज की तारीख बता दी जाएगी। इसके आगे उन्होंने कहा, "सेंसर सर्टिफिकेट हमारे हाथ में आते ही हम इसकी घोषणा कर देंगे। और हम इसे पूरी दुनिया में बड़े ही शानदार तरीके से रिलीज करेंगे।"