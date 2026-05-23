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‘जना नायकन’ के को-प्रोड्यूसर ने CM Vijay से की मुलाकात, फैंस बोले- ‘अब तो रिलीज डेट बता दीजिए!’

Jana Nayagan Release Date: विजय स्टारर फ़िल्म 'जना नायकन' इसी साल जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन CBFC से समय पर सर्टिफिकेट न मिलने के कारण इसकी रिलीज टल गई। बाद में यह फिल्म ऑनलाइन लीक भी हो गई। .

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मुंबई

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Rashi Sharma

May 23, 2026

CM Vijay Jana Nayagan

‘जना नायकन’ रिलीज डेट अपडेट। (फोटो सोर्स: IMDb and @LohithNK01)

Jana Nayagan Film Release Date: इस महीने की शुरुआत में, एक समारोह में C. Joseph Vijay ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस समारोह में उनके परिवार के सदस्यों और सैकड़ों समर्थकों ने शिरकत की। हालांकि, एक अभिनेता के तौर पर विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' पिछले पांच महीनों से अधर में लटकी हुई है। एच. विनोद के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जनवरी में तय रिलीज से कुछ ही दिन पहले 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन' (CBFC) की 'रीविजिंग कमिटी' के पास भेज दी गई थी, जिसके बाद से यह वहीं फंसी हुई है। शनिवार को, लोहित एनके ने सीएम विजय से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी।

लोहित NK ने विजय से मुलाकात की

लोहित NK ने अपने 'X' (पहले ट्विटर) अकाउंट पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वह मुख्यमंत्री विजय को फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर के साथ लिखे कैप्शन में उन्होंने कहा, "विजय अन्ना (भाई) हमेशा से ही मेरे लिए एक ऐसी हस्ती रहे हैं, जिनकी मैं दिल से तारीफ करता हूं। जब भी मैं उनसे मिलता हूं, तो उनकी गर्मजोशी, अपनापन और सादगी हमेशा वैसी ही बनी रहती है।"

उन्होंने आगे कहा, "उनके साथ बिताए कुछ पल हमेशा के लिए यादगार बन गए हैं। मेरी यही कामना और उम्मीद है कि वह इसी तरह लोगों पर अपना गहरा प्रभाव डालते रहें।"

नेटिजन्स ने दी अपनी प्रतिक्रिया

कमेंट्स सेक्शन में, फैंस ने 'जना नायकन' की रिलीज डेट के बारे में नई जानकारी देने की गुजारिश की। एक यूजर ने कमेंट किया, "जना नायकन की रिलीज डेट के बारे में कुछ बताइए सर!" दूसरे ने कहा, "हम 'जना नायकन' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।" एक और कमेंट में लिखा था, "सर, प्लीज जितनी जल्दी हो सके #JanaNayagan की रिलीज डेट का ऐलान कीजिए।"

इस बीच, 'जना नायकन' के प्रोड्यूसर और 'KVN प्रोडक्शंस' के मालिक वेंकट के. नारायण शुक्रवार (22 मई) की शाम एक मंदिर में नजर आए। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। “यह ‘जना नायकन’ के बारे में बात करने की जगह नहीं है। मैं तो मंदिर दर्शन के लिए आया हूं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हम सर्टिफिकेट आने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वे इसे जल्द ही दे देंगे। हम इसे जल्द से जल्द फिल्म रिलीज करेंगे। यह किसी और चीज के बारे में बात करने की जगह नहीं है, धन्यवाद। मैं यहां भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूं। जैसे ही हमें सेंसर सर्टिफिकेट मिलेगा, रिलीज की तारीख बता दी जाएगी। इसके आगे उन्होंने कहा, "सेंसर सर्टिफिकेट हमारे हाथ में आते ही हम इसकी घोषणा कर देंगे। और हम इसे पूरी दुनिया में बड़े ही शानदार तरीके से रिलीज करेंगे।"

फिल्म के बारे में और जानकारी

‘जना नायकन’ को एक्टर विजय की आखिरी फिल्म बताया जा रहा है। पहले इस फिल्म को 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, लेकिन CBFC द्वारा समय पर क्लीन चिट न दिए जाने के कारण इसमें देरी हो गई। इस फिल्म में मामिता बैजू, पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

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Published on:

23 May 2026 03:39 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / ‘जना नायकन’ के को-प्रोड्यूसर ने CM Vijay से की मुलाकात, फैंस बोले- ‘अब तो रिलीज डेट बता दीजिए!’

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