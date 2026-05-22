2021 चुनाव बाद हिंसा भड़काने के आरोप में एक्टर परमब्रत चटर्जी- स्वास्तिका मुखर्जी फंसे, पुलिस में शिकायत दर्ज, जानिए पूरा मामला

Parambrata Chatterjee Swastika Mukherjee police complaint: फिल्म इंडस्ट्री से इस वक्त एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। कोलकाता के गरियाहाट पुलिस स्टेशन में बंगाली सिनेमा के दो सबसे मशहूर और दिग्गज कलाकारों- परमब्रत चटर्जी और स्वास्तिका मुखर्जी के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। जयदीप सेन नाम के एक शख्स ने पुलिस में यह शिकायत देते हुए मांग की है कि इन दोनों नामचीन सितारों के खिलाफ तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। आइये जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला...