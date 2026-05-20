तमिलनाडु के CM Vijay को भारी पड़ा, LTTE प्रमुख को याद करना, पोस्ट पर मचा सियासी घमासान

बता दें कि हाल ही में विजय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) हैंडल पर LTTE के संस्थापक वी. प्रभाकरन की डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक्टर से पॉलिटिशियन बने सीएम विजय ने अपनी X पोस्ट में श्रीलंका के मुल्लीवाइक्कल नामक स्थान का जिक्र किया, साल 2009 में जहां श्रीलंकाई सेना द्वारा प्रभाकरन को गोली मार दी गई थी। विजय ने अपनी लिखा, "हम मुल्लीवाइक्कल की यादों को अपने दिलों में संजोकर रखेंगे! हम समुद्र पार रहने वाले अपने तमिल भाई-बहनों के अधिकारों के लिए हमेशा एकजुट होकर खड़े रहेंगे!"