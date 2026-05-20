दिग्गज CM के पोते होने के बाद भी झेली बेइज्जती, Jr NTR के बचपन का ये है कड़वा सच

जूनियर एनटीआर आज अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में एक बेहद दिलचस्प किस्सा है जो काफी कम लोग जानते हैं। जूनियर एनटीआर एक बेहद रसूखदार और प्रतिष्ठित स्टार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वह तेलुगू सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव (NTR) के पोते हैं। लेकिन स्कूल के दिनों में उनकी जिंदगी किसी आम बच्चे जैसी ही थी, बल्कि कहें तो उससे भी थोड़ी मुश्किल थी। पुराने इंटरव्यूज और रिपोर्ट्स के मुताबिक, बचपन में जूनियर एनटीआर का वजन काफी ज्यादा था। इसी मोटापे और उनके लुक्स की वजह से स्कूल के बच्चे अक्सर उनका मजाक उड़ाया करते थे और उन्हें बुरी तरह चिढ़ाते थे।