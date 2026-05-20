पति के नाम का टैटू हटाना चाहती हैं सपना चौधरी, अनबन की खबरों के बीच बोली- एक्टिंग पर ध्यान देना है

हाल ही में 'कर्ली टेल्स' को दिए इंटरव्यू में सपना चौधरी से पूछा गया कि उनकी और वीर साहू की लव मैरिज हुई थी, तो दोनों में से पहले किसने प्रपोज किया था? इस पर सपना ने हंसते हुए कहा, "हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं, इसलिए अब मुझे ठीक से याद नहीं है।" इसके बाद जब उनकी कलाई पर बने पति के नाम के टैटू का जिक्र हुआ, तो सपना ने कहा कि वह जल्द ही इसे मिटवाने वाली हैं। सपना को पता था कि यह खबर सुनते ही लोग उनकी शादी को लेकर तरह-तरह की बातें बनाने लगेंगे। इसलिए उन्होंने खुद ही पहल की।