रात के अंधेरे में सलमान खान ने किए एक के बाद एक 4 पोस्ट, बोले- ऐसे में 100 को जला दूंगा, जेल में डालोगे

सलमान खान के इन देर रात वाले पोस्ट्स ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच हलचल मचा दी है। कमेंट सेक्शन में जहां कई फैंस उनके इस गुस्से का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अस्पताल के बाहर प्राइवेसी का सम्मान होना चाहिए, वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर भाईजान किस बड़े दुख या दर्द से गुजर रहे हैं। फिलहाल, सलमान के इस तीखे तेवर ने यह साफ कर दिया है कि वे अपनी पर्सनल लाइफ में मीडिया की बेजा दखलअंदाजी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।