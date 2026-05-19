पायल सरकार ने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री पर उठाए सवाल, यहां टैलेंट नहीं चलता है!

इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने अपने प्राइवेट अनुभव भी शेयर किए। उन्होंने बताया कि कई बार उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए चुना गया, स्क्रिप्ट रीडिंग तक हुई, लेकिन आखिरी समय में बिना किसी स्पष्ट जानकारी के उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। पायल के अनुसार, उन्हें केवल इतना कहा जाता था कि शूटिंग या मीटिंग आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन बाद में पता चलता था कि किसी दूसरे स्टार्स को कास्ट कर लिया गया है यहां टैलेंट नहीं, बस पॉलिटिक्स ही चलती है।