डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर भड़के एक्टर सेबेस्टियन स्टेन, बोले- अमेरिका में डर और सेंसरशिप बढ़ रही है

बता दें, कान्स में स्टेन अपनी नई फिल्म 'फ्योर्ड' के प्रीमियर के लिए पहुंचे थे और फिल्म को दर्शकों से दमदार प्रतिक्रिया मिली और इसे करीब 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिला। इस ड्रामा फिल्म का निर्देशन फेमस फिल्ममेकर क्रिस्टियन मुंगियू ने किया है। फिल्म की कहानी एक रोमानियाई परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो नॉर्वे के एक छोटे गांव में नई जिंदगी शुरू करता है, लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल जाती है जब बच्चों के साथ जुड़े एक मामले के बाद उन्हें कानूनी और सामाजिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है।