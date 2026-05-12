सिनेमा की सबसे ‘श्रापित’ फिल्म से हटा बैन! 55 साल बाद होगी बिना कट्स के रिलीज

हम बात कर रहे हैं 'द डेविल्स' (The Devils) की, जब 1971 में वॉर्नर ब्रदर्स ने इसे रिलीज किया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। 17वीं सदी के फ्रांस की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म 'डेविल्स ऑफ लंदन' और जॉन व्हाइटिंग के नाटक पर आधारित थी। फिल्म में दिखाए गए अत्यधिक हिंसक, डरावने और धार्मिक प्रतीकों से जुड़े सीन्स ने चर्च और सरकारों के बीच खलबली मचा दी थी। इसका रिजल्ट यह हुआ कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में रिलीज के लिए इस पर भारी कैंची चलाई गई और कई देशों ने तो इसे सीधे बैन ही कर दिया था।