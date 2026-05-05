50 लाख बजट और कमा लिए 2000 करोड़, फिल्म में काम करने वाले रातोंरात हुए ‘गायब’, हॉरर मूवी ने की पैसों की बारिश

The Blair Witch Project Horror Film: फिल्मों की दुनिया में अक्सर बड़े बजट, नामी सितारे और भव्य सेट सफलता की गारंटी माने जाते हैं। लेकिन इतिहास में एक ऐसी फिल्म भी दर्ज है जिसने इन तमाम धारणाओं को तोड़ते हुए ये साबित कर दिया कि असली ताकत कहानी और उसे दिखाने की क्षमता में होती है। साल 1999 में आई 'द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट' ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया, जिसे आज भी सिनेमा की दुनिया में एक मिसाल के तौर पर याद किया जाता है।