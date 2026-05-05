बिना शादी किए अर्चना पूरन सिंह के बेटे की गर्लफ्रेंड ने किया गृह प्रवेश, गोद में उठाकर घर में लाए आयुष्मान सेठी

Archana Puran Singh Son Girlfriend: बॉलीवुड की दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, वहीं एक स्टार फैमिली का सादगी भरा और दिल छू लेने वाला पल इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। टीवी और फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह के घर एक नई सदस्य की एंट्री हुई है और इस मौके को उन्होंने जिस अंदाज में सेलिब्रेट किया, उसने फैंस का दिल जीत लिया।