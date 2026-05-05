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बिना शादी किए अर्चना पूरन सिंह के बेटे की गर्लफ्रेंड ने किया गृह प्रवेश, गोद में उठाकर घर में लाए आयुष्मान सेठी

Archana Puran Singh Son Girlfriend: अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी की गर्लफ्रेंड समीक्षा ने हाल ही में उनके घर में गृह प्रवेश किया। इस दौरान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

May 05, 2026

Archana Puran Singh Son Girlfriend

Archana Puran Singh Son Girlfriend (सोर्स- एक्स)

Archana Puran Singh Son Girlfriend: बॉलीवुड की दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, वहीं एक स्टार फैमिली का सादगी भरा और दिल छू लेने वाला पल इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। टीवी और फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह के घर एक नई सदस्य की एंट्री हुई है और इस मौके को उन्होंने जिस अंदाज में सेलिब्रेट किया, उसने फैंस का दिल जीत लिया।

बेटे की गर्लफ्रेंड ने किया गृह प्रवेश (Archana Puran Singh Son Girlfriend)

दरअसल, उनके छोटे बेटे आयुष्मान सेठी की गर्लफ्रेंड समीक्षा अब उनके घर में शिफ्ट हो गई हैं। इस खास मौके का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें पूरे परिवार की खुशी साफ नजर आई। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही समीक्षा घर पहुंचती हैं, आयुष्मान उन्हें अपनी बाहों में उठाकर अंदर लेकर जाते हैं। बालकनी से यह नजारा देख रहीं अर्चना तालियां बजाते हुए खुशी जाहिर करती हैं।

‘दहेज’ में आई कॉफी मशीन

इस पूरे सीन का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब सामने आया, जब समीक्षा अपने साथ लाई गई एक कॉफी मशीन को मजाकिया अंदाज में ‘दहेज’ बताती हैं। इस हल्के-फुल्के मजाक ने वीडियो को और भी खास बना दिया। परिवार के बाकी सदस्य भी इस पल को एंजॉय करते नजर आए।

अर्चना के पति परमीत सेठी भी इस दौरान मजाक करते हुए नजर आए। जब समीक्षा ने उन्हें बताया कि आयुष्मान ने उन्हें पूरे रास्ते गोद में उठाकर लाया, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि जवान उम्र में लोग ऐसे ही पागलपन भरे काम करते हैं।

फैंस ने लुटाया प्यार

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर प्यार बरसाया। किसी ने इसे बेहद क्यूट बताया तो किसी ने आयुष्मान के इस जेस्चर को सच्चे प्यार की मिसाल कहा। कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि आज के दौर में ऐसे छोटे-छोटे प्यार भरे पल ही रिश्तों को खास बनाते हैं।

परिवार में पहले भी हो चुकी है ऐसी एंट्री

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब इस परिवार में किसी गर्लफ्रेंड का इस तरह स्वागत हुआ हो। इससे पहले अर्चना के बड़े बेटे आर्यमन सेठी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगे थे। ऐसे में यह साफ है कि यह परिवार रिश्तों को खुले दिल से अपनाने में विश्वास रखता है।

सपनों के पीछे भाग रहा बेटा

बात करें आयुष्मान की, तो वह एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाई में अव्वल रहने के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को चुना और एक्टिंग में कदम रखा। कई ऑडिशन में रिजेक्शन मिलने के बावजूद उनका हौसला बरकरार है।

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Updated on:

05 May 2026 10:43 am

Published on:

05 May 2026 10:42 am

Hindi News / Entertainment / बिना शादी किए अर्चना पूरन सिंह के बेटे की गर्लफ्रेंड ने किया गृह प्रवेश, गोद में उठाकर घर में लाए आयुष्मान सेठी

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