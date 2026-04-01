अर्चना पूरन सिंह ने खोली फिल्म इंडस्ट्री की पोल, भूखे पेट लगातार काम कराने को लेकर की टिप्पणी

Archana Puran Singh On Bad Working Conditions: टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम अर्चना पूरन सिंह ने हाल ही में इंडस्ट्री को लेकर एक कड़वी सच्चाई को उजागर किया है। अर्चना ने सेट पर दिखने वाले बुरे माहौल को लेकर बात की है। उन्होंने लंबे शूटिंग शेड्यूल और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर निर्माताओं की सोच पर सवाल खड़े किए हैं। उनके बयान के बाद इंडस्ट्री में काम के माहौल को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है।