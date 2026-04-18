आशा भोसले और लता मंगेशकर के घर में था सीक्रेट दरवाजा, म्यूजिक डायरेक्टर ने किया खुलासा

Asha Bhosle-Lata Mangeshkar Secret Door: बॉलीवुड की दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन को छह दिन बीत चुके हैं। आशा के निधन के बाद उनके घर पर अब भी मातम पसरा हुआ है। उनके फैंस को अब तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि उनकी फेवरेट कलाकार अब इस दुनिया में नहीं रहीं। वहीं इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार अब भी उन्हें लगातार याद कर रहे हैं। इसी बीच म्यूजिक डायरेक्टर शमीर टंडन ने कुछ दिन पहले आशा ताई को याद करते हुए एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनने के बाद काफी लोग हैरान हो गए हैं। क्या कुछ कहा है शमीर टंडन ने, चलिए जानते हैं।