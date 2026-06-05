‘काला हिरण’ फिल्म विवाद में सलमान खान के खिलाफ हुई एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली, निर्माता अमित जानी को किया सपोर्ट

इस विवाद के बीच सलमान खान की पूर्व प्रेमिका सोमी अली के एक कमेंट ने आग में घी डालने का काम किया है। अमित जानी के वीडियो पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सोमी अली ने लिखा, "आपको किसी भी विषय पर फिल्म बनाने का पूरा और कानूनी अधिकार है। सिर्फ दोषी लोग ही छिपते हैं और दूसरों को डराने के लिए धमकियां देते हैं।" सोमी अली का यह बयान सीधे तौर पर सलमान खान की तरफ इशारा माना जा रहा है, जिससे सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। हालांकि, इस पूरे विवाद और सोमी अली के बयान पर फिलहाल सलमान खान या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।