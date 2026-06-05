‘काला हिरण’ फिल्म विवाद में सलमान खान के खिलाफ हुई एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली, निर्माता अमित जानी को किया सपोर्ट

Somy Ali supports filmmaker Amit Jani:बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान का सालों पुराना और कुख्यात काला हिरण शिकार मामला एक बार फिर से जबरदस्त सुर्खियों में आ गया है। इस संवेदनशील विषय पर बन रही फिल्म 'काला हिरण' को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। हाल ही में फिल्म के निर्माता अमित जानी ने सलमान खान की लीगल टीम द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस को कैमरे के सामने सरेआम फाड़कर चुनौती दी थी।
अब इस पूरे हाई-प्रोफाइल विवाद में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। सलमान खान की पूर्व प्रेमिका और पूर्व अभिनेत्री सोमी अली खुलकर फिल्म निर्माता अमित जानी के समर्थन में उतर आई हैं और उन्होंने सलमान खान का नाम लिए बिना उन पर तीखा निशाना साधा है।
फिल्म 'काला हिरण' के निर्माता अमित जानी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है। इस वीडियो में अमित जानी सलमान खान के वकीलों द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस के टुकड़े-टुकड़े करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में जानी ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "मैं किसी भी तरह के दबाव या कानूनी धमकी के आगे घुटने नहीं टेकूंगा और इस फिल्म का निर्माण हर हाल में जारी रखूंगा।"
अमित जानी ने यह भी संगीन आरोप लगाया कि जब से उन्होंने इस फिल्म की घोषणा की है, उन्हें लगातार अज्ञात नंबरों से धमकियां मिल रही हैं और प्रोजेक्ट को बंद करने का भारी दबाव बनाया जा रहा है। सलमान खान की कानूनी टीम ने इस नोटिस के जरिए मांग की थी कि फिल्म से जुड़ी सभी सामग्री, पोस्टर और टीजर को तुरंत हटाया जाए और मेकर्स इसके लिए लिखित में माफी मांगें, जिसे निर्माता ने सिरे से खारिज कर दिया है।
इस विवाद के बीच सलमान खान की पूर्व प्रेमिका सोमी अली के एक कमेंट ने आग में घी डालने का काम किया है। अमित जानी के वीडियो पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सोमी अली ने लिखा, "आपको किसी भी विषय पर फिल्म बनाने का पूरा और कानूनी अधिकार है। सिर्फ दोषी लोग ही छिपते हैं और दूसरों को डराने के लिए धमकियां देते हैं।" सोमी अली का यह बयान सीधे तौर पर सलमान खान की तरफ इशारा माना जा रहा है, जिससे सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। हालांकि, इस पूरे विवाद और सोमी अली के बयान पर फिलहाल सलमान खान या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
अगर सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें, तो वे इन दिनों निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की अगली बड़ी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसमें उनके साथ साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा नजर आने वाली हैं। इसके अलावा उनकी फिल्म 'मातृभूमि' भी रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है।
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