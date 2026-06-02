सूर्या के हत्यारे असद के एनकाउंटर के बाद अभिनेत्री देवोलिना भट्टाचार्जी का फूटा गुस्सा, बोलीं- मां-बाप को भी मिले सजा

हालांकि, सूर्या चौहान के परिवार का आरोप कुछ और ही है। परिजनों का कहना है कि असद ने सूर्या को सोची-समझी साजिश के तहत फोन करके एक जगह मिलने के बहाने बुलाया था, जहां पहले से घात लगाए कई हमलावरों ने उस पर चाकुओं से बेरहमी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस असद के पिता को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस हत्याकांड के पीछे छिपे अन्य चेहरों और पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके।