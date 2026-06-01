ब्रेन हेमरेज के बाद शोएब इब्राहिम ने पिता की हेल्थ पर दिया अपडेट, बोले- उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया

Shoaib Ibrahim father health update: टीवी इंडस्ट्री के मशहूर कपल शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ के परिवार के लिए पिछला एक हफ्ता किसी बुरे सपने जैसा रहा। पिछले दिनों शोएब के पिता को अचानक ब्रेन हेमरेज (Brain Hemorrhage) होने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरुआती कुछ दिनों में जब उनके पिता ने इलाज पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो पूरा परिवार बुरी तरह टूट गया था, अब एक बार फिर शोएब ने पिता की हेल्थ पर अपडेट दिया है। रविवार शाम शोएब इब्राहिम ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया व्लॉग शेयर करते हुए फैंस को खुशखबरी दी है कि उनके पिता की सेहत में अब काफी सुधार है और डॉक्टरों ने उनके दिमाग से खून का थक्का (Blood Clot) सफलतापूर्वक हटा दिया है।