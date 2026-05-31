“काम के बदले समझौते की बात करते थे लोग” अनीता कंवल का बेटी के कास्टिंग काउच पर छलका दर्द

सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में अनीता कंवल ने बताया कि साल 2004 में राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म 'ऊफ क्या जादू मोहब्बत है' से डेब्यू करने वाली उनकी बेटी पूजा कंवल जब काम के सिलसिले में साउथ फिल्म इंडस्ट्री में हाथ आजमां रही थीं, तब उन्हें काफी डरावने अनुभवों से गुजरना पड़ा। अनीता ने उन दिनों को याद करते हुए कहा, "जब पूजा साउथ में काम कर रही थी, तो कुछ लोग फोन करके तरह-तरह की अनुचित और गंदी बातें करते थे। वे काम के बदले समझौते (कॉम्प्रोमाइज) की बात करते थे। जब भी मुझे ऐसे फोन आते, मैं उन पर बुरी तरह भड़क जाती थी। एक बार तो मैंने फोन करने वाले से साफ कह दिया था कि अगर दोबारा ऐसी बात की, तो हैदराबाद आकर तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। मेरे इस कड़े रुख के बाद किसी की दोबारा हिम्मत नहीं हुई।"