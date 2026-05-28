‘क्या खुश रहना गलत है?’, ट्रोलिंग से परेशान हुई गौरव खन्ना की पत्नी, पहुंची श्री श्री रवि शंकर की शरण में

आकांक्षा चमोला के सवाल के जवाब में श्री श्री रवि शंकर ने कहा, "चाहे वो आपको स्वीकार करें या न करें, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए?" अपने ही अंदाज में खुश रहो। एक गाना है न, 'कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।" इसके आगे उन्होंने एक सलाह देते हुए कहा, 'सार्वजनिक रूप से खुशी जाहिर करते समय संतुलन बनाए रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे हमारी सुख और ख़ुशी को समझ नहीं पाते। इसलिए हमें अपनी खुशी थोड़े संतुलित तरीके से दिखानी चाहिए। पूरी की पूरी खुशी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को उतना ही दिखाओ जितना वो समझ सकें। बाकी सब अपने अंदर ही रखो।"