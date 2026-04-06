आकांक्षा चमोला पर लगा संस्कृत मंत्र के अपमान का आरोप, बढ़ा विवाद, यूजर्स बोले- आस्था का अपमान बर्दाश्त नहीं

Akanksha Chamola video: ग्लैमर की दुनिया में हर कदम पर यूजर्स की नजरें बनी रहती हैं और कभी-कभी छोटी-सी बात भी विवाद का कारण बन जाती है। कुछ ऐसा ही हाल ही में 'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला के साथ हुआ है। एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान, जब वहां 'ओम शिवोहम' संस्कृत मंत्र की शांति और गंभीरता से एलान हो रही थी, जिसमें आकांक्षा के चेहरे के अजीब हाव-भाव कैमरे में कैद हो गए। सोशल मीडिया पर उनका ये व्यवहार कुछ यूजर्स को सही नहीं लगा और वे उन्हें ट्रोल करने लगे।