‘लाफ्टर शेफ्स’ के सेट पर हुआ हादसा, जन्नत जुबैर का जला हाथ, वीडियो देख घबराए फैंस

Laughter Chefs Accident News: कलर्स टीवी के रिएलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स' में वैसे को हंसी का तड़का देखने को मिलता है। ऑडियंस को शो देखने के बाद एंटरटेनमेंट का पूरा डोज मिलता है लेकिन हाल ही में सेट पर एक ऐसी घटना हुई जिसने एक बार के लिए हर किसी को चिंता में डाल दिया। 'लाफ्टर शेफ्स' के सेट से ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।