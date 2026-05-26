ट्विशा शर्मा की मौत और दहेज उत्पीड़न पर अभिनेत्री सेलिना जेटली का छलका दर्द, माता-पिता से की खास अपील

सेलिना ने लिखा कि जरूरी नहीं कि हर शादी खुशहाल ही हो। कभी-कभी सबसे भयानक हिंसा वो होती है जिसे समाज देख नहीं पाता, क्योंकि हर जख्म शरीर पर नहीं होता। ट्विशा शर्मा के मामले का जिक्र करते हुए सेलिना ने कहा, "एक पढ़ी-लिखी, खूबसूरत और काबिल लड़की की जिंदगी बंद दरवाजों के पीछे धीरे-धीरे मानसिक प्रताड़ना, अकेलेपन और दर्द में सिमट कर रह गई। सबसे दुखद तो यह है कि जब परिवार इंसाफ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहा है, तब कुछ लोग इस गंभीर बात को छोड़ पौधों में पानी न डालने जैसी फालतू बातों को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं।" उन्होंने कहा कि समाज में औरतों की तकलीफ को इतना आम मान लिया गया है कि लोगों को अब उनका दर्द दिखना ही बंद हो गया है।