‘डॉन 3’ विवाद के बीच पाकिस्तानी क्रिकेटर का किरदार निभाएंगे फरहान अख्तर, आमिर खान की फिल्म में कर सकते हैं काम

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बैकड्रॉप भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौर का होगा। कहानी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उस दौर में रिश्तों, बिछड़ने और दोस्ती की भावनाओं को भी दिखाया जाएगा। कहा जा रहा है कि फरहान अख्तर इस फिल्म में एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का किरदार निभा सकते हैं, जो लाला अमरनाथ का बेहद करीबी दोस्त होता है। बंटवारे के बाद दोनों अलग देशों में चले जाते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती कहानी का सबसे भावुक हिस्सा बनती है।