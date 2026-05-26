Don 3 Controversy: बॉलीवुड में अब काम नहीं कर पाएंगे रणवीर सिंह? जानें FWICE के बैन का क्या है मतलब

Ranveer Singh FWICE Ban Don 3 Controversy: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा एक बड़े विवाद को लेकर चर्चा में हैं। इंडस्ट्री में अपनी एनर्जी और अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले रणवीर सिंह अब ऐसे मोड़ पर आ गए हैं, जहां लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनका बॉलीवुड करियर खतरे में पड़ गया है? चलिए जानते हैं फिल्म फेडरेशन के इस फैसले के बाद रणवीर सिंह के करियर पर क्या असर पड़ सकता है।