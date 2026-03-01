‘धुरंधर 2’ के इस सीन में हुआ हादसा, रणवीर सिंह को लगी चोट, को-स्टार बोले- मैं चक्कर खाकर गिर गया…

Dhurandhar 2 Accident Ranveer Singh Injury: एक्शन से भरपूर फिल्म 'धुरधंर 2' की शूटिंग जितनी दमदार स्क्रीन पर दिखी, उतनी ही चुनौतीपूर्ण इसके पीछे की कहानी भी रही। हाल ही में फिल्म के सेट से जुड़ा एक पुराना हादसा सामने आया है, जिसने न सिर्फ शूटिंग की कठिनाइयों को उजागर किया बल्कि कलाकारों के बीच मौजूद भरोसे और अपनापन भी दिखा दिया।