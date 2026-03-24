‘तुझ जैसे छोटे आर्टिस्ट के लिए’, धुरंधर 2 के सेट पर अभिनेता के साथ शर्मनाक हरकत, बदसलूकी होने का दावा

Dhurandhar 2 Background Actor Allegations (सोर्स- एक्स)
Dhurandhar 2 Background Actor Allegations: बॉलीवुड में बड़ी फिल्मों की चमक-दमक अक्सर दर्शकों को आकर्षित करती है, लेकिन कैमरे के पीछे काम करने वाले कलाकारों की संघर्षभरी कहानी कम ही सामने आती है। हाल ही में 'धुरंधर: द रिवेंज' के सेट से जुड़ा एक ऐसा ही अनुभव सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है। एक उभरते बैकग्राउंड कलाकार ने शूटिंग के दौरान अपने साथ हुए व्यवहार को साझा करते हुए बताया कि कैसे एक छोटी-सी घटना ने उन्हें झकझोर दिया, लेकिन उसी ने आगे बढ़ने की नई ताकत भी दी।
बताया जा रहा है कि ये कलाकार साल 2025 में सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे थे। शहर में आए उन्हें अभी एक हफ्ते ही हुआ था कि उन्हें एक बड़े बजट की फिल्म 'धुरंधर 2' में भीड़ वाले सीन का हिस्सा बनने का अवसर मिला। उनके लिए ये मौका किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि यह उनकी पहली बड़ी फिल्म थी।
शूटिंग के दौरान उन्होंने करीब से फिल्म के मुख्य कलाकारों जैसे रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल को काम करते हुए देखा। इससे उनका उत्साह और भी बढ़ गया और उन्हें लगा कि उनकी मेहनत रंग ला रही है।
हालांकि शूटिंग का अनुभव पूरी तरह सुखद नहीं रहा। कलाकार के मुताबिक, सेट पर गर्मी ज्यादा थी और उन्होंने थोड़ी देर के लिए एयर कंडीशनर की दिशा अपनी ओर कर ली। तभी एक क्रू सदस्य ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यह सुविधा सिर्फ “बड़े कलाकारों” के लिए है, बैकग्राउंड कलाकारों के लिए नहीं।
ये टिप्पणी सुनकर कलाकार को काफी ठेस पहुंची। उन्होंने वहीं जवाब देते हुए कहा कि मूलभूत सुविधाएं सभी के लिए समान होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक दिन वे भी सफल कलाकार बनेंगे और तब ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं करेंगे।
इस घटना के बावजूद कलाकार ने हार मानने के बजाय इसे अपनी प्रेरणा बना लिया। उनका कहना है कि इस अनुभव ने उन्हें समझाया कि फिल्म इंडस्ट्री में नए कलाकारों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस अनुभव को तीन शब्दों में समेटा- 'हौसला, ईंधन और बदला'- यानी संघर्ष ही आगे बढ़ने की एनर्जी बन सकता है।
उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद कई यूजर्स ने उनका हौसला बढ़ाया। लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि हर बड़े कलाकार का सफर संघर्ष से होकर गुजरता है और धैर्य बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है।
वहीं दूसरी ओर निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। दमदार कहानी और स्टारकास्ट के चलते फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है। दर्शकों के बीच इसका क्रेज अभी भी कम नहीं हुआ है।
हालांकि इस घटना ने इंडस्ट्री के अंदर काम करने की परिस्थितियों को लेकर एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ऐसे मुद्दों पर क्या बदलाव देखने को मिलते हैं।
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