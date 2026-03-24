‘तुझ जैसे छोटे आर्टिस्ट के लिए’, धुरंधर 2 के सेट पर अभिनेता के साथ शर्मनाक हरकत, बदसलूकी होने का दावा

Dhurandhar 2 Background Actor Allegations: बॉलीवुड में बड़ी फिल्मों की चमक-दमक अक्सर दर्शकों को आकर्षित करती है, लेकिन कैमरे के पीछे काम करने वाले कलाकारों की संघर्षभरी कहानी कम ही सामने आती है। हाल ही में 'धुरंधर: द रिवेंज' के सेट से जुड़ा एक ऐसा ही अनुभव सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है। एक उभरते बैकग्राउंड कलाकार ने शूटिंग के दौरान अपने साथ हुए व्यवहार को साझा करते हुए बताया कि कैसे एक छोटी-सी घटना ने उन्हें झकझोर दिया, लेकिन उसी ने आगे बढ़ने की नई ताकत भी दी।