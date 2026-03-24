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ISI सहयोगी के साथ दिखा ‘धुरंधर’ पर तंज कसने वाला बॉलीवुड गायक, विशाल ददलानी को सफीना खान के साथ देखकर भड़के लोग

Vishal Dadlani Viral Video With Safina Khan: धुरंधर 2 पर तंज कसने वाले विशाल ददलानी अब मुसीबत में फंस गए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 24, 2026

Vishal Dadlani Viral Video With Safina Khan

Vishal Dadlani Viral Video With Safina Khan (सोर्स- एक्स)

Vishal Dadlani Viral Video With Safina Khan: बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार और गायक विशाल ददलानी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार वजह उनका कोई नया गाना नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो है, जिसमें वो पाकिस्तानी पत्रकार सफीना खान के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब विशाल ददलानी ने हाल ही में फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर तंज कसा था।

'धुरंधर 2' पर टिप्पणी के बाद बढ़ी चर्चा (Vishal Dadlani Viral Video With Safina Khan)

दरअसल, फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की रिलीज के बाद विशाल ददलानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें उन्होंने लोगों को फिल्मों को मनोरंजन के रूप में देखने और तथ्यों के लिए विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी थी।

उन्होंने नोटबंदी से जुड़े एक फैक्ट-चेक का जिक्र करते हुए ये भी कहा था कि फिल्मों और वास्तविक तथ्यों के बीच अंतर समझना जरूरी है। उनकी इस टिप्पणी को कई सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म पर तंज के रूप में देखा, जिसके बाद ये मामला चर्चा में आ गया।

सफीना खान के साथ वीडियो ने खींचा ध्यान

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें विशाल ददलानी और पाकिस्तानी पत्रकार सफीना खान एक साथ नजर आए। वीडियो सामने आते ही इंटरनेट यूजर्स के बीच तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ लोगों ने इस वीडियो को लेकर सवाल उठाए, जबकि कुछ ने सीधे तौर पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की।

हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वीडियो हाल का है या पुराना। वीडियो में दोनों को सामान्य बातचीत करते देखा जा सकता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि मुलाकात एक अनौपचारिक बातचीत का हिस्सा रही होगी।

सोशल मीडिया पर आई तीखी प्रतिक्रियाएं (Vishal Dadlani Viral Video With Safina Khan)

वीडियो वायरल होते ही कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने विशाल ददलानी की आलोचना की, तो कुछ ने उनके बयान और वीडियो को जोड़कर सवाल उठाए।

हालांकि अभी तक विशाल ददलानी की ओर से इस वायरल वीडियो पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में यह मामला फिलहाल सोशल मीडिया बहस का विषय बना हुआ है।

बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन कर रही है धुरंधर 2

दूसरी ओर 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने अब तक लगभग 519 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है और दर्शकों के बीच इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है।

फिल्म में रणवीर सिंह के दमदार अभिनय को खास तौर पर सराहा जा रहा है, जिसने इसे साल 2026 की बड़ी फिल्मों में शामिल कर दिया है। ऐसे में फिल्म को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच विशाल ददलानी का यह वायरल वीडियो मनोरंजन जगत में नई बहस छेड़ता नजर आ रहा है।

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Published on:

24 Mar 2026 05:42 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ISI सहयोगी के साथ दिखा ‘धुरंधर’ पर तंज कसने वाला बॉलीवुड गायक, विशाल ददलानी को सफीना खान के साथ देखकर भड़के लोग

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