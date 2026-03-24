ISI सहयोगी के साथ दिखा ‘धुरंधर’ पर तंज कसने वाला बॉलीवुड गायक, विशाल ददलानी को सफीना खान के साथ देखकर भड़के लोग

Vishal Dadlani Viral Video With Safina Khan: बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार और गायक विशाल ददलानी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार वजह उनका कोई नया गाना नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो है, जिसमें वो पाकिस्तानी पत्रकार सफीना खान के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब विशाल ददलानी ने हाल ही में फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर तंज कसा था।