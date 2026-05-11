“मेरी वजह से आज दीपिका और कृति सुपरस्टार हैं!” पूजा बत्रा का छलका दर्द, बोली -मुझे हीरो के सामने झुकना पड़ता था

एक्ट्रेस पूजा बत्रा ने एक सकारात्मक बात भी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि सलमान खान उन हीरो में से थे जिन्हें उनकी लंबाई से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। सलमान हमेशा कहते थे कि वो अपनी हील्स पहनें, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। पूजा ने कहा कि ये सलमान का अपनी स्किल में आत्मविश्वास था जो उन्हें बाकी हीरो से अलग करता था। पूजा बत्रा ने गर्व के साथ कहा कि उनके संघर्ष ने दीपिका पादुकोण और कृति सनोन जैसी लंबी एक्ट्रेस के लिए बॉलीवुड में जगह बनाई। साथ ही, उन्होंने हंसते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि इसके लिए सभी को उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। ये बात जितनी मजाकिया लगती है उतनी ही सच भी है।