ये बॉलीवुड है, घर नहीं! दीपिका पादुकोण की शिफ्ट वाली मांग पर समीरा रेड्डी कही ऐसा बात, बोली-महिलाओं पर पाबंदियां होती हैं

Sameera Reddy And Deepika Padukone: बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी एक खास वजह को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। मां बनने के बाद दीपिका ने काम और प्राइवेट लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए मेकर्स के सामने 'दिन में सिर्फ 8 घंटे काम' करने की मांग रखी है। इस मांग को लेकर फिल्म गलियारों में बहस छिड़ गई है। अब इस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने अपनी बेबाक राय साझा किया है।