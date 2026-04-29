‘धुरंधर’ के सेट पर 500 लीटर पेट्रोल और 25 किलो विस्फोटक के बीच हुआ असली धमाका, कांप गई थी पूरी टीम

बता दें, इस खौफनाक सीन की शूटिंग के दौरान सबसे बड़ी टेंशन एक्टर रणवीर सिंह की सेफ्टी को लेकर थी। दरअसल, विशाल त्यागी के अनुसार, रणवीर उस जलते हुए टैंकर के बहुत नजदीक चल रहे थे और सारे टीम मेंमर्स को डर था कि ब्लास्ट की आग रणवीर तक न पहुंच जाए। हमने उन्हें एक-एक कदम की सटीक जानकारी दी थी कि उन्हें कहां से चलना है। साथ ही, अर्जुन रामपाल भी शॉट में थे, लेकिन धमाके से पहले उन्हें सुरक्षित हटा दिया गया था। विशाल त्यागी ने रणवीर की सराहना करते हुए बताया कि वो खुद बिल्कुल नहीं डरे थे और शॉट पूरा होने के बाद रणवीर ने टीम की पीठ थपथपाते हुए कहा था-"फाड़ दिया तूने यार!"