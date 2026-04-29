आखिर क्यों ट्रेलर लॉन्च के दौरान फूट-फूटकर रोने लगीं एक्ट्रेस पायल राजपूत? शेयर की दर्द की वजह

Payal Rajput Emotional Breakdown: तेलुगु अभिनेत्री पायल राजपूत, जो फिल्म 'आरएक्स 100' में अपनी दमदार भूमिका के लिए जानी जाती हैं, अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'फर्स्ट टाइम 01-01-01' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान इमोशनल हो गईं और कुछ देर के लिए स्टेज से चली गईं। अपने पिता को कैंसर होने का पता चलने के बाद लगे गहरे सदमे और उससे बाहर आने की मानसिक लड़ाई के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री भावुक होकर रो पड़ीं।