कैंसर की रिपोर्ट में दिखे दो ‘डॉट्स’, दीपिका कक्कड़ का रो-रोकर हुआ हाल बुरा, शोएब को भी सताई चिंता

Dipika Kakar MRI Scan Report: टीवी की फेमस एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ लिवर कैंसर स्टेज 2 से जिंदग और मौत की जंग लड़ रही है। उन्हें अपनी इस बीमारी के बारे में पिछले साल एक पेट दर्द की वजह से पता चला था। उनके लिवर में एक टेनिस बॉल जितना ट्यूमर था जिसकी सर्जरी अब हो चुकी है, लेकिन लगातार टेस्ट रिपोर्ट में कोई न कोई दिक्कत आ रही है। हाल ही में उनकी सिस्ट की सर्जरी भी हुई थी और एक और चिंता की बात सामने आई है, जो खुद दीपिका और शोएब ने अपने फैंस के साथ शेयर की है। दीपिका ने बताया की कुछ ऐसा हुआ कि वह खुद पर काबू नहीं कर पाईं और फूट-फूटकर रो पड़ीं।