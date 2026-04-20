युजवेंद्र चहल की अर्शदीप सिंह ने ली चुटकी, तानिया चटर्जी संग ‘क्यूट’ विवाद पर सरेआम उड़ाया मजाक

Yuzvendra Chahal and Taniya Chatterjee DM Controversy: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल अपनी फिरकी के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। धनश्री संग उनका तलाक काफी चर्चा में रहा था और धनश्री न उनपर धोखा देने का आरोप भी लगाया था। वहीं, चहल का तलाक के बाद आरजे महविश संग भी नाम जुड़ा, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। अब एक बार फिर चहर चर्चा में हैं।