‘धुरंधर’ सिंगर ने खोले जिंदगी के काले राज, बताया- क्यों डूबी रहती थीं शराब में? पिता को लेकर भी कही बड़ी बात

Dhurandhar Singer Jasmine Sandlas: अपनी दमदार आवाज और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर जैस्मीन सैंडलस आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। हाल ही में फिल्म 'धुरंधर 2' के गाने 'जाइए सजना' की जबरदस्त सफलता और उसके वायरल लाइव परफॉर्मेंस ने उन्हें फिर से चर्चा में ला दिया है। हर कोई सिंगर के दीवाने हो रहे हैं। लोग उन्हें शानदार बता रहे हैं, लेकिन चकाचौंध भरी इस दुनिया के पीछे जैस्मीन ने कितने अंधेरे और दर्द भरे दिन देखे हैं, इसका खुलासा उन्होंने खुद किया है। उन्होंने अपनी जिंदगी के उस काले सच से पर्दा हटाया है जो आज तक उनके फैंस को पता नहीं थे। वह इस दौरान खूब रोईं भी...