‘एक CD खरीदने की भी हैसियत नहीं थी’, सुष्मिता संग रिश्ते को याद कर भावुक हुए विक्रम भट्ट

Vikram Bhatt -Sushmita Sen Relationship: फिल्ममेकर विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड ने अपने करियर में कई यादगार हॉरर फिल्में बनाकर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन करियर की शुरुआत में विक्रम भट्ट अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर भी काफी में चर्चा में रहे थे। ये वो दौर था जब वो अपनी पत्नी अदिति से अलग हो चुके थे। 90 के दशक में विक्रम ने मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को डेट करना शुरू किया। वो साल 1996 में आई सुष्मिता सेन की पहली फिल्म 'दस्तक' जिसे महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था, के साथ बतौर असिस्टेंट काम कर रहे थे। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी। बता दें कि विक्रम भट्ट और सुष्मिता सेन का ये रिलेशनशिप ज्यादा लंबा नहीं चला और जल्द ही दोनों अलग हो गए। हालांकि, विक्रम ने हमेशा सुष्मिता के साथ बिताए समय को अच्छे से याद किया है। वो उनके बारे में हमेशा अच्छी बातें ही कहते हैं।