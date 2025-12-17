Vikram Bhatt Net Worth: 30 करोड़ के फ्रॉड केस के बाद सुर्खियों में निर्देशक की शाही जिंदगी और महंगी लाइफ

Vikram Bhatt controversy| फोटो सोर्स - Thevikrambhatt/Instagram
Vikram Bhatt Net Worth: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर विक्रम भट्ट ने इंडस्ट्री में अपने दम पर एक अलग पहचान बनाई है। डर और हॉरर जॉनर से लेकर रोमांटिक फिल्मों तक, उन्होंने कई सुपरहिट प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जिसकी बदौलत उन्होंने सालों में अच्छी-खासी दौलत अर्जित की है। फिल्मों के निर्देशन, लेखन और प्रोडक्शन से होने वाली कमाई ने उनकी नेट वर्थ को करोड़ों तक पहुंचाया है।हालांकि, हाल ही में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को एक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद से विक्रम भट्ट लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद उनकी पर्सनल लाइफ और लाइफस्टाइल को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है।
बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर विक्रम भट्ट न सिर्फ अपनी फिल्मों बल्कि अपनी पर्सनल जर्नी को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति करीब ₹42 करोड़ आंकी जाती है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग 5 मिलियन डॉलर के बराबर मानी जाती है। उनकी आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत फिल्म इंडस्ट्री ही रही है, जहां उन्होंने बतौर निर्देशक और प्रोड्यूसर लंबा सफर तय किया है।
विक्रम भट्ट का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ, जहां सिनेमा सांसों में बसा हुआ था। वे दिग्गज फिल्मकार विजय भट्ट के पोते हैं और मशहूर सिनेमैटोग्राफर प्रवीण भट्ट उनके पिता हैं। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक महेश भट्ट उनके चाचा हैं, जिनसे उन्होंने फिल्ममेकिंग की कई बारीकियां सीखी।
हालांकि पढ़ाई के दौरान उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से इंजीनियरिंग की शुरुआत की थी, लेकिन फिल्मों के प्रति उनका लगाव इतना गहरा था कि वे इस दुनिया में पूरी तरह उतर आए। करियर की शुरुआत उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की और साल 1993 में फिल्म ‘जानम’ से निर्देशन में कदम रखा।
विक्रम भट्ट को असली पहचान फिल्म ‘गुलाम’ से मिली, जिसमें आमिर खान और रानी मुखर्जी नजर आए थे। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें इंडस्ट्री में मजबूत जगह दिलाई। इसके बाद उन्होंने हॉरर जॉनर में एक अलग पहचान बनाई।
राज, 1920, शापित और Haunted 3D जैसी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया बल्कि विक्रम भट्ट को हॉरर फिल्मों का भरोसेमंद नाम बना दिया। इन प्रोजेक्ट्स ने उनकी कमाई में भी बड़ा योगदान दिया। खबरों के मुताबिक, उनकी आने वाली फिल्म “Haunted 3D: Ghosts of the Past” के 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है।
विक्रम भट्ट मुंबई में एक आलीशान अपार्टमेंट में अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसके अलावा उनकी खुद की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी Loneranger Productions भी है।रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने भारत में कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया हुआ है, जिससे उनकी कुल संपत्ति और बढ़ी है।
हाल ही में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को ₹30 करोड़ की कथित धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उन्होंने इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर डॉ. अजय मुरदिया से धोखाधड़ी की। इस मामले में जांच अभी जारी है।
सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में विक्रम भट्ट ने अपनी निजी और प्रोफेशनल ज़िंदगी से जुड़े कई पहलुओं पर खुलकर बात की।विक्रम भट्ट का कहना है कि उनके जीवन के रिश्तों से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और इन्हीं अनुभवों ने उनकी आध्यात्मिक सोच को मजबूत बनाया।उन्होंने साफ कहा कि अपने जीवन में हुई हर घटना की ज़िम्मेदारी वह स्वयं लेते हैं और सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्ते को लेकर उन्हें कोई अफसोस नहीं है। उनके अनुसार जीवन लगातार सीखने की प्रक्रिया है, जहां गलतियां पछतावे की नहीं बल्कि आगे बढ़ने की सीख देती हैं।
