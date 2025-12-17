Vikram Bhatt Net Worth: 30 करोड़ के फ्रॉड केस के बाद सुर्खियों में निर्देशक की शाही जिंदगी और महंगी लाइफ

Vikram Bhatt Net Worth: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर विक्रम भट्ट ने इंडस्ट्री में अपने दम पर एक अलग पहचान बनाई है। डर और हॉरर जॉनर से लेकर रोमांटिक फिल्मों तक, उन्होंने कई सुपरहिट प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जिसकी बदौलत उन्होंने सालों में अच्छी-खासी दौलत अर्जित की है। फिल्मों के निर्देशन, लेखन और प्रोडक्शन से होने वाली कमाई ने उनकी नेट वर्थ को करोड़ों तक पहुंचाया है।हालांकि, हाल ही में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को एक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद से विक्रम भट्ट लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद उनकी पर्सनल लाइफ और लाइफस्टाइल को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है।