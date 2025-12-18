Cameron Green : रेंज रोवर से लग्जरी मेंशन तक, ऐसी है IPL स्टार कैमरून ग्रीन की लाइफस्टाइल

कैमरून की लग्जरी लाइफ |फोटो स्रोत: Instagram- Cameron Green
Cameron Green Luxury Life: IPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगे बिकने के बाद से ही विदेशी खिलाड़ी कैमरून ग्रीन (Cameron Green) पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने इस ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी को ₹25.20 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ने वाली कीमत पर खरीदा है। ये किसी भी विदेशी खिलाड़ी के लिए अब तक की सबसे बड़ी डील है। ये आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं।
इस नीलामी ने क्रिकेट की दुनिया में इतिहास रच दिया और कैमरून रातों-रात ही इंटरनेट पर वायरल हो गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन हैं ये कैमरून ग्रीन? क्या है उनकी असली कहानी? उनकी नेटवर्थ (Net Worth) कितनी है और वो कैसी लग्जरी लाइफ (luxury lifestyle) जीते हैं? तो आइए जानें इन सभी सवालों के जवाब।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैमरून ग्रीन की नेटवर्थ लगभग $7 मिलियन है, जो कि भारतीय रूपये में 58 करोड़ होते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (Cricket Australia) से उन्हें टेस्ट मैच के लिए $20,000, ऑडीआई (ODI) के लिए $15,000 और टी20आई (T20I) के लिए $10,000 की सैलरी मिलती है। IPL 2023 में उन्हें ₹17.50 करोड़ मिले थे, लेकिन अब 2026 में ये अमाउंट ₹25.20 करोड़ हो गई है। इस तरह वे सबसे महंगे क्रिकेट प्लेयर बन चुके हैं।
एबीसी न्यूज ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट के हिसाब से कैमरून के पास एक मॉडर्न मेंशन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ (Perth) शहर में है। ये मेंशन बड़ा और लग्जरी है कि इसके अंदर से स्वान नदी (Swan River) का सुंदर नजारा दिखाई देता है। इसके साथ-साथ जिम (Private gym), स्विमिंग पूल (Swimming pool) और मनोरंजन के लिए एक लाउंज (Entertainment lounge) भी है।
उनके कार के कलेक्शन की बात करें तो उसमें रेंज रोवर स्पोर्ट (Range Rover Sport), बीएमडब्ल्यू एक्स5 (BMW X5) और मर्सिडीज-एएमजी सी63 (Mercedes-AMG C63) जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं।
कैमरून एमिली रेडवुड (Emily Redwood) के साथ रिलेशनशिप में हैं, जो एक प्रोफेशनल (Professional) न्यूट्रिशनिस्ट हैं। दोनों लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं।
