18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

IPL खेलेंगे पप्पू यादव के बेटे Sarthak Ranjan, इतने लाख में KKR ने खरीदा, स्टाइल के मामले में भी No. 1

Sarthak ranjan ipl auction 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का ऑक्शन अबू धाबी में किया गया। सबसे महंगे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन बिके। इसके अलावा KKR ने सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को भी खरीदा। आइए, सार्थक के बारे में खास बातें जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Dec 18, 2025

Sarthak ranjan ipl auction 2026, Sarthak Ranjan age, Sarthak Ranjan father name, Sarthak Ranjan ipl,

सार्थक रंजन और पप्पू यादव की फाइल फोटो | Sarthak ranjan/Instagram

IPL 2026 Pappu Yadav's Son Sarthak Ranjan : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का ऑक्शन अबू धाबी के एतिहाद एरीना में 16 दिसंबर को किया गया। सबसे महंगे खिलाड़ी रहे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन। कैमरन को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा। वहीं, एक और बिहार का खिलाड़ी चर्चा में है। लोकसभा सांसद पप्पू यादव के बेटे (Pappu Yadav Son Sarthak Ranjan) को भी आईपीएल 2026 (IPL 2026) में मौका मिला है। आइए, 29 साल के सार्थक रंजन (Sarthak Ranjan IPL 2026) की आईपीएल फी से लेकर लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं-

Sarthak Ranjan IPL 2026 Price | 30 लाख में बिके सार्थक रंजन

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने सार्थक रंजन को 30 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। सार्थक की बेस प्राइज 30 लाख रुपए थी और केकेआर ने उसी दाम पर बोली लगाकर टीम का हिस्सा बना लिया।

बेटे को पप्पू यादव ने दी बधाई

सांसद और बिहार के चर्चित नेता पप्पू यादव ने बेटे के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है। साथ ही लिखा है, "बधाई @sarthak_ranjan_ जी…"। इस पोस्ट पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं।

Stylish Cricketer | स्टाइलिश क्रिकेटर हैं सार्थक रंजन

सार्थक रंजन का इंस्टाग्राम इनकी लाइफस्टाइल के बारे में काफी कुछ बयां कर रहा है। सार्थक रंजन की तस्वीरें देखकर आप कह सकते हैं कि ये भारत के स्टाइलिश क्रिकेटर हैं। सार्थक को टैटू बहुत पसंद है। इनके शरीर पर बड़े-बड़े टैटू इसी बात को बता रहे हैं।

सार्थक रंजन की लॉन्ग हेयरस्टाइल | Sarthak Ranjan Hairstyle

सार्थक रंजन को लंबे बाल पसंद हैं। ये लॉन्ग हेयरस्टाइल में काफी इंटेंस दिखते हैं। इनके ऐसे अवतार को देखकर यूजर्स कमेंट करते हैं- बॉलीवुड कॉलिंग…, मॉडल, स्टाइल…।

गिटार भी बजाते हैं सार्थक

सार्थक रंजन ना केवल चौके-छक्के लगाते हैं। बल्कि कमाल का गिटार भी बजाते हैं। गाना गाते हुए सार्थक ने कई वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया है। इन वीडियो पर भी यूजर्स ने खूब कमेंट किए हैं।

BMW कार है सार्थक के पास | Sarthak Ranjan Luxury Car

सार्थक रंजन के पास लग्जरी कार भी है। उनके पास बीएमडब्ल्यू कार है। कत्थई कलर की ये लग्जरी कार सार्थक के दिल के करीब है। इसके साथ कई तस्वीरें सार्थक ने सोशल मीडिया पर शेयर कर रखा है।

ये भी पढ़ें

IPL Team Menu: नींबू पानी, चिकन-मटन, चावल… सुबह से रात तक देखिए क्या खाते हैं क्रिकेटर्स
लाइफस्टाइल
IPL 2025 From Breakfast to dinner ipl players food menu

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

आईपीएल नीलामी 2026

Published on:

18 Dec 2025 11:55 am

Hindi News / Lifestyle News / IPL खेलेंगे पप्पू यादव के बेटे Sarthak Ranjan, इतने लाख में KKR ने खरीदा, स्टाइल के मामले में भी No. 1

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

आईपीएल नीलामी 2026

विवादों के बीच जानिए फिल्मों से कितनी करोड़ों की कमाई करते हैं विक्रम भट्ट

Vikram Bhatt legal case, Vikram Bhatt 30 crore fraud case,
लाइफस्टाइल

इस खास रेसिपी से घर पर बनाएं इम्यूनिटी बढ़ाने वाला शुद्ध शाही च्यवनप्राश

Amla chyawanprash recipe, Amla chyawanprash recipe in hindi, Amla chyawanprash benefits
लाइफस्टाइल

क्रिसमस पर बनाएं ये स्पेशल प्लम केक, जानें इसकी खास रेसिपी

Christmas plum cake, Eggless cake
लाइफस्टाइल

अगर नेल्स स्टाइलिश नहीं हैं तो पार्टी लुक अधूरा है। ट्राय करें ये डिजाइन्स

christmas nail art design, nail art design, christmas nail art designs 2025.
लाइफस्टाइल

ठंड में क्यों है कॉफी–हनी स्क्रब सबसे असरदार?

Natural Exfoliating Face Scrub, Best DIY Coffee Scrub, Homemade Face Scrub Recipes,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.