IPL खेलेंगे पप्पू यादव के बेटे Sarthak Ranjan, इतने लाख में KKR ने खरीदा, स्टाइल के मामले में भी No. 1

सार्थक रंजन और पप्पू यादव की फाइल फोटो | Sarthak ranjan/Instagram
IPL 2026 Pappu Yadav's Son Sarthak Ranjan : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का ऑक्शन अबू धाबी के एतिहाद एरीना में 16 दिसंबर को किया गया। सबसे महंगे खिलाड़ी रहे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन। कैमरन को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा। वहीं, एक और बिहार का खिलाड़ी चर्चा में है। लोकसभा सांसद पप्पू यादव के बेटे (Pappu Yadav Son Sarthak Ranjan) को भी आईपीएल 2026 (IPL 2026) में मौका मिला है। आइए, 29 साल के सार्थक रंजन (Sarthak Ranjan IPL 2026) की आईपीएल फी से लेकर लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं-
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने सार्थक रंजन को 30 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। सार्थक की बेस प्राइज 30 लाख रुपए थी और केकेआर ने उसी दाम पर बोली लगाकर टीम का हिस्सा बना लिया।
सांसद और बिहार के चर्चित नेता पप्पू यादव ने बेटे के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है। साथ ही लिखा है, "बधाई @sarthak_ranjan_ जी…"। इस पोस्ट पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं।
सार्थक रंजन का इंस्टाग्राम इनकी लाइफस्टाइल के बारे में काफी कुछ बयां कर रहा है। सार्थक रंजन की तस्वीरें देखकर आप कह सकते हैं कि ये भारत के स्टाइलिश क्रिकेटर हैं। सार्थक को टैटू बहुत पसंद है। इनके शरीर पर बड़े-बड़े टैटू इसी बात को बता रहे हैं।
सार्थक रंजन को लंबे बाल पसंद हैं। ये लॉन्ग हेयरस्टाइल में काफी इंटेंस दिखते हैं। इनके ऐसे अवतार को देखकर यूजर्स कमेंट करते हैं- बॉलीवुड कॉलिंग…, मॉडल, स्टाइल…।
सार्थक रंजन ना केवल चौके-छक्के लगाते हैं। बल्कि कमाल का गिटार भी बजाते हैं। गाना गाते हुए सार्थक ने कई वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया है। इन वीडियो पर भी यूजर्स ने खूब कमेंट किए हैं।
सार्थक रंजन के पास लग्जरी कार भी है। उनके पास बीएमडब्ल्यू कार है। कत्थई कलर की ये लग्जरी कार सार्थक के दिल के करीब है। इसके साथ कई तस्वीरें सार्थक ने सोशल मीडिया पर शेयर कर रखा है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य
आईपीएल नीलामी 2026