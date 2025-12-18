IPL खेलेंगे पप्पू यादव के बेटे Sarthak Ranjan, इतने लाख में KKR ने खरीदा, स्टाइल के मामले में भी No. 1

IPL 2026 Pappu Yadav's Son Sarthak Ranjan : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का ऑक्शन अबू धाबी के एतिहाद एरीना में 16 दिसंबर को किया गया। सबसे महंगे खिलाड़ी रहे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन। कैमरन को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा। वहीं, एक और बिहार का खिलाड़ी चर्चा में है। लोकसभा सांसद पप्पू यादव के बेटे (Pappu Yadav Son Sarthak Ranjan) को भी आईपीएल 2026 (IPL 2026) में मौका मिला है। आइए, 29 साल के सार्थक रंजन (Sarthak Ranjan IPL 2026) की आईपीएल फी से लेकर लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं-