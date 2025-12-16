IPL Auction 2026 LIVE:  वेंकटेश अय्यर को इतने करोड़ में RCB ने खरीदा, कैमरन ग्रीन को KKR ने 25.20 करोड़ में बिके

16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

क्रिकेट

IPL Auction 2026 LIVE:  वेंकटेश अय्यर को इतने करोड़ में RCB ने खरीदा, कैमरन ग्रीन को KKR ने 25.20 करोड़ में बिके

IPL 2026: इस आईपीएल मिनी ऑक्शन में 77 स्लॉट को भरने के लिए 10 टीमें बोली लगाई जा रही है। इसमें से 31 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 16, 2025

IPL 2026 auction

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्‍शन। (Photo- BCCI)

IPL Auction 2026 live updates: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का मिनी ऑक्शन शुरू हो चुका है। अबू धाबी के एतिहाद एरीना में आयोजित इस ऑक्शन में 369 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जा रही है। शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों में 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस पूल में 224 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी और 14 अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं।

पृथ्वी शॉ और जैक फ्रेजर मैकगर्क अनसोल्ड

आईपीएल ऑक्शन में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकगर्क उतरे जिनका बेस प्राइज़ दो करोड़ रुपये था। मैकगर्क को फिलहाल किसी ने नहीं खरीदा और वह अनसोल्ड रहे। इसके बाद डेविड मिलर आए जिनका बेस प्राइज़ दो करोड़ रुपये था। दिल्ली कैपिटल्स ने मिलर को बेस प्राइज़ में खरीदा। पृथ्वी शॉ का बेस प्राइज़ 75 लाख रुपये था। उन्हें भी किसी ने नहीं खरीदा। डेवॉन कॉनवे दो करोड़ रुपये है उन्हें भी फिलहाल किसी ने नहीं खरीदा।

कैमरन ग्रीन 25.20 करोड़ में बिके

कैमरन ग्रीन के लिए चार फ्रेंचाईजियों मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स बीच बिड वर चला। हालांकि अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीद लिया। यह मिनी ऑक्शन के इतिहास की सबसे महंगी बोली है।

वेंकटेश अय्यर को RCB ने लिया

वेंकटेश अय्यर का बेस प्राइज़ दो करोड़ रुपये रखा गया था। नीलामी की शुरुआत में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनमें रुचि दिखाई, लेकिन जल्द ही कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच उन्हें खरीदने की जोरदार होड़ शुरू हो गई। अंत में आरसीबी ने बाजी मारी और वेंकटेश अय्यर को सात करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ लिया।दूसरी ओर, क्विंटन डी कॉक का बेस प्राइज़ मात्र एक करोड़ रुपये था। मुंबई इंडियंस ने बिना किसी बड़ी प्रतिस्पर्धा के उन्हें उनके बेस प्राइस पर ही खरीद लिया।

IPL 2026 मिनी ऑक्शन में बिकने वाले खिलाड़ी

क्रमांक खिलाड़ी टीम बेस प्राइज़ प्राइज़ देश
1डेविड मिलर दिल्ली कैपिटल्स दो करोड़ 2 करोड़ बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका
2कैमरन ग्रीनकोलकाता नाइट राइडर्स दो करोड़ 25.20 करोड़ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया
3वानिन्दु हसरंगालखनऊ सुपर जायंट्सदो करोड़ दो करोड़ ऑलराउंडर श्रीलंका
4वेंकटेश अय्यररॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुदो करोड़ 7 करोड़ ऑलराउंडर भारत
5क्विंटन डी कॉकमुंबई इंडियंस एक करोड़ एक करोड़ विकेट कीपर दक्षिण अफ्रीका
6बेन डाकेट दिल्ली कैपिटल्स दो करोड़ 2 करोड़ विकेट कीपर इंग्लैंड
7फिल एलेकोलकाता नाइट राइडर्स दो करोड़2 करोड़ विकेट कीपर न्यूजीलैंड

रिटेंशन के बाद सभी टीमों के बकाया पर्स

दिल्ली कैपिटल्स- 21.8 करोड़ रुपये
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- 16.4 करोड़ रुपये
पंजाब किंग्स- 11.5 करोड़ रुपये
लखनऊ सुपर जायंट्स- 22.95 करोड़ रुपये
गुजरात टाइटन्स- 12.9 करोड़ रुपये
चेन्नई सुपर किंग्स- 43.4 करोड़ रुपये
कोलकाता नाइट राइडर्स- 64.3 करोड़ रुपये
सनराइजर्स हैदराबाद- 25.5 करोड़ रुपये
मुंबई इंडियंस- 2.75 करोड़ रुपये
राजस्थान रॉयल्स- 16.05 करोड़ रुपये

IPL 2026 के लिए सभी टीमों का स्क्वाड

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, शुभम दुबे, युद्धवीर सिंह, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, शिमरॉन हेटमायर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवींद्र जडेजा (चेन्नई से ट्रेड), सैम करन (चेन्नई से ट्रेड) और डोनोवन फरेरा (दिल्ली से ट्रेड)।

चेन्नई सुपर किंग्स: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कम्बोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, संजू सैमसन (राजस्थान से ट्रेड)।

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकेल्टन, रॉबिन मिंज, मिचेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गजनफरर, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा, राज बावा, दीपक चाहर, विल जैक्स, शेरफेन रदरफोर्ड (गुजरात से ट्रेड), मयंक मार्कंडेय (कोलकाता से ट्रेड), शार्दुल ठाकुर (लखनऊ से ट्रेड)

पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, नेहाल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसेन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, वैशाक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद।

दिल्ली कैपिटल्स: अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, करुण नायर, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, अजय मंडल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, टी. नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, नीतीश राणा (राजस्थान से ट्रेड), डेविड मिलर।

सनराइजर्स हैदराबाद: पैट कमिंस (कप्तान), ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्स, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा और जीशान अंसारी।

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), सुनील नरेन, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, वरुण चक्रवर्ती, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, रोवमन पॉवेल, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, कैमरन ग्रीन और उमरान मलिक।

गुजरात टाइटन्स: शुभमन गिल (कप्तान), राशिद खान, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, कगिसो रबाडा, जोस बटलर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, निशांत सिंधु, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, मानव सुथार, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, गुरनूर बराड़, साई किशोर, ईशांत शर्मा, जयंत यादव और ग्लेन फिलिप्स

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम डार, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा.

लखनऊ सुपर जायंट्स: ऋषभ पंत (कप्तान), अब्दुल समद, आयुष बदोनी, एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीट्जके, हिम्मत सिंह, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर (मुंबई से ट्रेड), मोहम्मद शमी (हैदराबाद से ट्रेड).

आईपीएल नीलामी 2026

