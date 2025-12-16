IPL Auction 2026: मुस्तफिजुर रहमान ने सबको किया हैरान, 37 बिड के बाद KKR ने चार गुनी कीमत में खरीदा

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने आईपीएल डेब्यू साल 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ किया था और उसी सीजन टीम चैंपियन बनी थी। अगले सीजन में चोट की वजह से वह सिर्फ एक मैच ही खेल पाए। इसके बाद 2018 आईपीएल में वह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने। साल 2021 में वह राजस्थान रॉयल्स में चले गए। इसके बाद वह दो सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते नजर आए। 2024 आईपीएल में वह चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बने और 9 मैचों में 14 विकेट चटकाए। हालांकि, अगले सीजन वह दिल्ली कैपिटल्स में चले गए और चोट की वजह से सिर्फ तीन मैच खेल पाए।