IPL Auction 2026: मुस्तफिजुर रहमान ने सबको किया हैरान, 37 बिड के बाद KKR ने चार गुनी कीमत में खरीदा

मुस्तफिजुर रहमान (फोटो- IANS)
Mustafizur Rahman in IPL Auction 2026: अबू धाबी में जारी आईपीएल मिनी ऑक्शन 2026 में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने चार गुनी से भी ज्यादा कीमत देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। मुस्तफिजुर के लिए दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने भी बोली लगाई, लेकिन आखिरी बोली केकेआर की रही और उन्हें 9.20 करोड़ रुपये में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीद लिया।
बोली की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स ने की, जिसके बाद रेस में चेन्नई सुपर किंग्स शामिल हुई। हालांकि, जब बोली 5 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंची तो दिल्ली कैपिटल्स नीलामी से बाहर हो गई। इसके बाद रेस में केकेआर शामिल हुई और आखिरी बोली 9.20 करोड़ रुपये की लगाकर मुस्तफिजुर को अपनी टीम में शामिल कर लिया। मुस्तफिजुर रहमान के लिए कुल 37 बोलियां लगीं।
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने आईपीएल डेब्यू साल 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ किया था और उसी सीजन टीम चैंपियन बनी थी। अगले सीजन में चोट की वजह से वह सिर्फ एक मैच ही खेल पाए। इसके बाद 2018 आईपीएल में वह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने। साल 2021 में वह राजस्थान रॉयल्स में चले गए। इसके बाद वह दो सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते नजर आए। 2024 आईपीएल में वह चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बने और 9 मैचों में 14 विकेट चटकाए। हालांकि, अगले सीजन वह दिल्ली कैपिटल्स में चले गए और चोट की वजह से सिर्फ तीन मैच खेल पाए।
अब तक पांच आईपीएल टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके मुस्तफिजुर रहमान ने 60 आईपीएल मैचों में 65 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 20.9 और औसत 28.44 का रहा है। मुस्तफिजुर दुनिया भर की अलग-अलग टी20 लीग में भी हिस्सा लेते रहे हैं। आईएलटी20 में वह दुबई कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि लंका प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग और इंग्लैंड की विटालिटी ब्लास्ट में भी खेलते नजर आते हैं।
मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाजों में से एक हैं। उन्होंने अब तक 15 टेस्ट, 116 वनडे और 126 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और 15 टेस्ट मैचों में उन्होंने सिर्फ 31 विकेट चटकाए हैं, जबकि वनडे में 177 और टी20 में 158 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। रहमान ने साल 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 फॉर्मेट से इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने से पहले उन्होंने मीरपुर में भारत के खिलाफ वनडे डेब्यू किया।
आईपीएल नीलामी 2026