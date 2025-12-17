17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Aus vs Eng: ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे पहले दिन के तीनों सेशन, कैरी के शतक और ख्वाजा की फिफ्टी ने मजबूत स्थिति में पहुंचाया

Aus vs Eng 3rd Test Day 1 Highlights: इंग्‍लैंड के खिलाफ पहले दिन तीनों सेशन मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया के नाम रहे। स्‍टीव स्मिथ की जगह टीम में शामिल हुए उस्मान ख्वाजा ने शतक तो एलेक्‍स कैरी ने शतक जड़कर कंगारू टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। पहले दिन स्‍टंप तक मेजबान टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 326 रन बना लिए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 17, 2025

Aus vs Eng 3rd Test Day 1 Highlights

Alex Carey (File Photo Credit - IANS)

Aus vs Eng 3rd Test Day 1 Highlights: एडिलेड ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एशेज टेस्ट के पहले दिन बुधवार 17 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया ने एलेक्स कैरी के शानदार शतक की बदौलत मैच पर कंट्रोल कर लिया। कैरी के 106 रन और अनुभवी उस्मान ख्वाजा के 82 रनों की जुझारू पारी की मदद से मेजबान टीम ने स्टंप्स तक 8 विकेट पर 326 रन बना लिए हैं। पहले दिन के तीनों सेशन ऑस्‍ट्रेलिया के नाम रहे।

स्मिथ की जगह प्‍लेइंग 11 में शामिल हुए ख्‍वाजा

मैच शुरू होते ही एडिलेड का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था और टॉस से ठीक पहले स्टीव स्मिथ के बीमार होने के कारण बाहर होने से ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों को झटका लगा। स्मिथ टीम में आखिरी समय में बदलाव करते हुए 39 वर्षीय उस्‍मान ख्वाजा को प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया गया, जिन्हें सीरीज़ में पहले ओपनर के तौर पर नज़रअंदाज़ किया गया था।

ख्‍वाजा ने खेली शांत और जुझारू पारी

टीम में वापसी होते ही ख्‍वाजा ने शांत और जुझारू पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती विकेट गिरने के बाद पारी को संभाला। दूसरे स्लिप पर पांच रन पर कैच छूटने के बाद ख्वाजा (82) ने इंग्लैंड को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर किया और कड़ी मेहनत से अर्धशतक बनाया, लेकिन चाय से ठीक पहले स्लॉग-स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए।

घरेलू दर्शकों के सामने पूरा किया तीसरा टेस्‍ट शतक

इसके बाद कैरी ने मोर्चा संभाला और निचले मध्य क्रम को परिपक्वता और सटीकता के साथ संभाला। उन्होंने पहले जोश इंग्लिस (32) के साथ उपयोगी रन जोड़े, फिर पैट कमिंस (13) के साथ और फिर मिचेल स्टार्क के साथ प्रभावी साझेदारी की, जो दिन का खेल खत्म होने पर 33 रन बनाकर नाबाद रहे।

कैरी (106) ने आठ चौके और एक छक्का लगाया और अपने परिवार, दोस्तों और एडिलेड ओवल के घरेलू मैदान पर रिकॉर्ड 56,298 दर्शकों के सामने अपना तीसरा टेस्ट शतक पूरा किया। दिन के आखिर में वह विल जैक्स की गेंद पर विकेटकीपर को कैच देकर आउट हो गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने मैच को मज़बूती से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में कर दिया।

ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे तीनों सेशन

सेशन-1 - 3.91 की रन रेट से 94/2, कंट्रोल: 81.3%

सेशन-2 - 3.84 की रन रेट से 100/3, कंट्रोल: 80.3%

सेशन-3: 4 की रन रेट से 132/3, कंट्रोल: 76.4%

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

17 Dec 2025 01:53 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Aus vs Eng: ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे पहले दिन के तीनों सेशन, कैरी के शतक और ख्वाजा की फिफ्टी ने मजबूत स्थिति में पहुंचाया

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

एमएस धोनी IPL 2026 के बाद ले लेंगे रिटायरमेंट, CSK के पूर्व ओपनर रॉबिन उथप्‍पा ने की पुष्टि

MS Dhoni IPL retirement confirmed
क्रिकेट

IPL Auction से ठीक पहले दोहरा शतक ठोकने वाले अभिज्ञान कुंडू पर आखिर क्‍यों नहीं लगी बोली, जानें वजह

Abhigyan Kundu no bid in IPL 2026 Auction
क्रिकेट

Ind vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथे टी20 मैच से पहले यहां पढ़ें इकाना स्‍टेडियम की पिच रिपोर्ट

Ind vs SA 4th T20 Pitch and Weather Report
क्रिकेट

Yashasvi Jaiswal की तबीयत अचानक बिगड़ी, हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती

Yashasvi Jaiswal admits hospital
क्रिकेट

Ind vs SA 4th T20 Playing XI: चौथे मुकाबले के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

Ind vs SA 4th T20 Playing XI
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.