Aus vs Eng: ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे पहले दिन के तीनों सेशन, कैरी के शतक और ख्वाजा की फिफ्टी ने मजबूत स्थिति में पहुंचाया

Aus vs Eng 3rd Test Day 1 Highlights: एडिलेड ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एशेज टेस्ट के पहले दिन बुधवार 17 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया ने एलेक्स कैरी के शानदार शतक की बदौलत मैच पर कंट्रोल कर लिया। कैरी के 106 रन और अनुभवी उस्मान ख्वाजा के 82 रनों की जुझारू पारी की मदद से मेजबान टीम ने स्टंप्स तक 8 विकेट पर 326 रन बना लिए हैं। पहले दिन के तीनों सेशन ऑस्‍ट्रेलिया के नाम रहे।