Aus vs Eng: ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे पहले दिन के तीनों सेशन, कैरी के शतक और ख्वाजा की फिफ्टी ने मजबूत स्थिति में पहुंचाया

Aus vs Eng 3rd Test Day 1 Highlights: एडिलेड ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एशेज टेस्ट के पहले दिन बुधवार 17 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया ने एलेक्स कैरी के शानदार शतक की बदौलत मैच पर कंट्रोल कर लिया। कैरी के 106 रन और अनुभवी उस्मान ख्वाजा के 82 रनों की जुझारू पारी की मदद से मेजबान टीम ने स्टंप्स तक 8 विकेट पर 326 रन बना लिए हैं। पहले दिन के तीनों सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे।
मैच शुरू होते ही एडिलेड का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था और टॉस से ठीक पहले स्टीव स्मिथ के बीमार होने के कारण बाहर होने से ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों को झटका लगा। स्मिथ टीम में आखिरी समय में बदलाव करते हुए 39 वर्षीय उस्मान ख्वाजा को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया, जिन्हें सीरीज़ में पहले ओपनर के तौर पर नज़रअंदाज़ किया गया था।
टीम में वापसी होते ही ख्वाजा ने शांत और जुझारू पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती विकेट गिरने के बाद पारी को संभाला। दूसरे स्लिप पर पांच रन पर कैच छूटने के बाद ख्वाजा (82) ने इंग्लैंड को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर किया और कड़ी मेहनत से अर्धशतक बनाया, लेकिन चाय से ठीक पहले स्लॉग-स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए।
इसके बाद कैरी ने मोर्चा संभाला और निचले मध्य क्रम को परिपक्वता और सटीकता के साथ संभाला। उन्होंने पहले जोश इंग्लिस (32) के साथ उपयोगी रन जोड़े, फिर पैट कमिंस (13) के साथ और फिर मिचेल स्टार्क के साथ प्रभावी साझेदारी की, जो दिन का खेल खत्म होने पर 33 रन बनाकर नाबाद रहे।
कैरी (106) ने आठ चौके और एक छक्का लगाया और अपने परिवार, दोस्तों और एडिलेड ओवल के घरेलू मैदान पर रिकॉर्ड 56,298 दर्शकों के सामने अपना तीसरा टेस्ट शतक पूरा किया। दिन के आखिर में वह विल जैक्स की गेंद पर विकेटकीपर को कैच देकर आउट हो गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने मैच को मज़बूती से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में कर दिया।
सेशन-1 - 3.91 की रन रेट से 94/2, कंट्रोल: 81.3%
सेशन-2 - 3.84 की रन रेट से 100/3, कंट्रोल: 80.3%
सेशन-3: 4 की रन रेट से 132/3, कंट्रोल: 76.4%
