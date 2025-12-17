17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Ind vs SA 4th T20 Playing XI: आज चौथे मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 में होंगे 2 बड़े बदलाव! गिल समेत इन 2 का कटेगा पत्ता

Ind vs SA 4th T20 Playing XI Prediction: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला आज 17 दिसंबर खेला जाएगा। सीरीज में 2-1 से आगे चल रही टीम इंडिया इस मैच को जीतकर खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में टीम में दो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 17, 2025

Ind vs SA 4th T20 Playing XI

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

Ind vs SA 4th T20 Playing XI Prediction: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज 17 दिसंबर को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रोटियाज टीम के लिए ये करो या मरो का मुकाबला होगा। वहीं, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में 2-1 से आगे चल रही टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्‍जा करने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव की संभावना है। आइये मैच से पहले आपको बताते हैं कि आज कौन से खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं और कौन से प्‍लेयर्स को प्‍लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है।

शुभमन गिल होंगे बाहर!

भारतीय उप-कप्‍तान शुभमन गिल का प्रदर्शन इस सीरीज में बेहद ही साधारण रहा है। पिछले मैच में भी वह 28 गेंदों पर 28 रनों की साधारण पारी खेल पाए थे। इस सीरीज के तीनों मैचों वह सिर्फ 32 रन ही बना सके हैं। इस वजह से वह आलोचकों के निशाने पर हैं। ऐसे में गौतम गंभीर की अगुवाई वाला टीम मैनेजमेंट उन्‍हें बाहर कर सकता है। उनकी जगह प्‍लेइंग इलेवन में संजू सैमसन की वापसी हो सकती है, जो पिछले तीन मैचों से बेंच पर बैठे हैं।

हर्षित राणा का भी कटेगा पत्‍ता

हर्षित राणा ने भले ही पिछले मैच में दो विकेट निकाले थे, लेकिन वह भारत की ओर से सबसे ज्‍यादा रन देने वाले गेंदबाज थे। जहां सभी गेंदबाजों ने 8 से नीचे की इकॉनमी से रन खर्चे थे, वहीं हर्षित ने 8.5 की इकॉनमी से रन लुटाए थे। पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस अहम मुकाबले में वह अर्शदीप सिंह के साथ तेज गेंदबाजी विभाग की जिम्‍मेदारी संभाल सकते हैं।

भारत की संभावित प्‍लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल/संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा/जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती।

सूर्या पर रहेगी सबकी नजर

इस मैच में सभी का ध्‍यान एक बार फिर भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर होगा, जो कुछ समय से अच्छी फॉर्म में नहीं हैं। हालांकि उनके नेतृत्व में भारत ने 80 प्रतिशत से अधिक मैच जीते हैं। अगले साल की शुरुआत में टी20 विश्व कप होने वाला है, इसलिए मेन इन ब्लू चाहेंगे कि उनके कप्तान बल्ले से फॉर्म में वापस आएं।

साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग XI

रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन।

साउथ अफ्रीका उम्‍मीदें क्विंटन डी कॉक से

लखनऊ की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए मददगार लग रही है। साउथ अफ्रीका अपने विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक से उम्मीद करेगी कि वह मुल्लनपुर में दूसरे टी20 में बनाए गए 46 गेंदों में 90 रन की पारी को दोहराएं, ताकि वे सीरीज बराबर कर सकें।

ये भी पढ़ें

तीसरे टी20 के बाद BCCI का आया नया फरमान, एक झटके में खिलाड़ियों के प्लान पर फेर दिया पानी!
क्रिकेट
gautam Gambhir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa T20 Series 2025

Published on:

17 Dec 2025 09:28 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind vs SA 4th T20 Playing XI: आज चौथे मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 में होंगे 2 बड़े बदलाव! गिल समेत इन 2 का कटेगा पत्ता

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Yashasvi Jaiswal की तबीयत अचानक बिगड़ी, हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती

Yashasvi Jaiswal admits hospital
क्रिकेट

संजीव गोयनका बोले- ऋषभ पंत और मैं मथीशा पथिराना को लेकर बहुत उत्सुक थे, लेकिन लिमिट खत्‍म हो गई

Sanjeev Goenka on Matheesha Pathirana
क्रिकेट

एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया बड़ा झटका, बीमारी के चलते स्‍टीव स्मिथ हुए प्लेइंग 11 से बाहर

Steve Smith Ruled Out
क्रिकेट

IPL 2026 Auction में अनसोल्‍ड रहे ये स्टार खिलाड़ी, यहां देखें पूरी लिस्‍ट

IPL 2026 Auction Unsold Players Full List
क्रिकेट

IPL auction 2026: पंजाब किंग्स ने चार खिलाड़ियों के साथ पूरा किया स्क्वॉड

Shreyas Iyer
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.