Ind vs SA 4th T20 Playing XI: आज चौथे मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 में होंगे 2 बड़े बदलाव! गिल समेत इन 2 का कटेगा पत्ता

Ind vs SA 4th T20 Playing XI Prediction: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज 17 दिसंबर को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रोटियाज टीम के लिए ये करो या मरो का मुकाबला होगा। वहीं, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में 2-1 से आगे चल रही टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्‍जा करने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव की संभावना है। आइये मैच से पहले आपको बताते हैं कि आज कौन से खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं और कौन से प्‍लेयर्स को प्‍लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है।