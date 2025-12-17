Ind vs SA 4th T20 Playing XI: आज चौथे मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 में होंगे 2 बड़े बदलाव! गिल समेत इन 2 का कटेगा पत्ता

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)
Ind vs SA 4th T20 Playing XI Prediction: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज 17 दिसंबर को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रोटियाज टीम के लिए ये करो या मरो का मुकाबला होगा। वहीं, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में 2-1 से आगे चल रही टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव की संभावना है। आइये मैच से पहले आपको बताते हैं कि आज कौन से खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं और कौन से प्लेयर्स को प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है।
भारतीय उप-कप्तान शुभमन गिल का प्रदर्शन इस सीरीज में बेहद ही साधारण रहा है। पिछले मैच में भी वह 28 गेंदों पर 28 रनों की साधारण पारी खेल पाए थे। इस सीरीज के तीनों मैचों वह सिर्फ 32 रन ही बना सके हैं। इस वजह से वह आलोचकों के निशाने पर हैं। ऐसे में गौतम गंभीर की अगुवाई वाला टीम मैनेजमेंट उन्हें बाहर कर सकता है। उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन की वापसी हो सकती है, जो पिछले तीन मैचों से बेंच पर बैठे हैं।
हर्षित राणा ने भले ही पिछले मैच में दो विकेट निकाले थे, लेकिन वह भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज थे। जहां सभी गेंदबाजों ने 8 से नीचे की इकॉनमी से रन खर्चे थे, वहीं हर्षित ने 8.5 की इकॉनमी से रन लुटाए थे। पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस अहम मुकाबले में वह अर्शदीप सिंह के साथ तेज गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल/संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा/जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती।
इस मैच में सभी का ध्यान एक बार फिर भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर होगा, जो कुछ समय से अच्छी फॉर्म में नहीं हैं। हालांकि उनके नेतृत्व में भारत ने 80 प्रतिशत से अधिक मैच जीते हैं। अगले साल की शुरुआत में टी20 विश्व कप होने वाला है, इसलिए मेन इन ब्लू चाहेंगे कि उनके कप्तान बल्ले से फॉर्म में वापस आएं।
रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन।
लखनऊ की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए मददगार लग रही है। साउथ अफ्रीका अपने विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक से उम्मीद करेगी कि वह मुल्लनपुर में दूसरे टी20 में बनाए गए 46 गेंदों में 90 रन की पारी को दोहराएं, ताकि वे सीरीज बराबर कर सकें।
