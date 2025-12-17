Aus vs Eng 3rd Test: एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया बड़ा झटका, सबसे बड़ा मैच विनर ही हुआ प्लेइंग 11 से बाहर

Aus vs Eng 3rd Test: एशेज सीरीज के तीसरे मुकाबले से ठीक पहले ऑस्‍ट्रेलिया को तगड़ा झटका लगा है। बीमार होने के चलते स्टीव स्मिथ को तीसरे एशेज टेस्ट से बाहर कर दिया गया है। बुधवार सुबह सुपरस्टार बल्लेबाज की अंदरूनी कान की समस्या फिर से उभरने के कारण उन्हें प्‍लेइंग इलेवन से बाहर किया गया है। उनकी जगह उस्मान ख्वाजा को वापस बुलाया गया है और वह घरेलू टीम के लिए आखिरी समय में हुए एक नाटकीय बदलाव के बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे। स्मिथ टॉस से 20 मिनट पहले एडिलेड ओवल से चले गए, टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।