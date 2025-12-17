17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Aus vs Eng 3rd Test: एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया बड़ा झटका, सबसे बड़ा मैच विनर ही हुआ प्लेइंग 11 से बाहर

Aus vs Eng 3rd Test: एशेज सीरीज के तीसरे मुकाबले से ठीक पहले ऑस्‍ट्रेलिया को तगड़ा झटका लगा है। उनकी जगह उस्मान ख्वाजा को वापस बुलाया गया है

lokesh verma

Dec 17, 2025

Steve Smith Ruled Out

Pat Cummins and Steve Smith (Photo: IANS)

Aus vs Eng 3rd Test: एशेज सीरीज के तीसरे मुकाबले से ठीक पहले ऑस्‍ट्रेलिया को तगड़ा झटका लगा है। बीमार होने के चलते स्टीव स्मिथ को तीसरे एशेज टेस्ट से बाहर कर दिया गया है। बुधवार सुबह सुपरस्टार बल्लेबाज की अंदरूनी कान की समस्या फिर से उभरने के कारण उन्हें प्‍लेइंग इलेवन से बाहर किया गया है। उनकी जगह उस्मान ख्वाजा को वापस बुलाया गया है और वह घरेलू टीम के लिए आखिरी समय में हुए एक नाटकीय बदलाव के बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे। स्मिथ टॉस से 20 मिनट पहले एडिलेड ओवल से चले गए, टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

ऑस्ट्रेलिया XI

ट्रैविस हेड, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, उस्मान ख्वाजा, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), जोश इंग्लिस, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड

इंग्लैंड XI

ज़ैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, जोश टोंग

Published on:

17 Dec 2025 07:12 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Aus vs Eng 3rd Test: एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया बड़ा झटका, सबसे बड़ा मैच विनर ही हुआ प्लेइंग 11 से बाहर

