Ind vs SA 4th T20 Pitch and Weather Report: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पांच मैचों की टी20 सीरीज में आज बुधवार 17 दिसंबर को लखनऊ में चौथा मुकाबला खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका इस बार सीरीज में वापसी के इरादे से उतरेगा तो टीम इंडिया सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी। पिछले मैच में भारतीय गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला था, जिन्होंने प्रोटियाज को सिर्फ 117 रनों पर समेट दिया था। अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और हर्षित राणा सभी ने 2-2 विकेट चटकाए थे। अक्षर पटेल बीमारी के चलते सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं, जसप्रीत बुमराह पर भी कोई अपडेट नहीं है, जो तीसरे मुकाबले से पहले एक निजी कारण से टीम से बाहर हो गए थे। आज मैच में बल्‍लेबाजों का बोलबाला रहेगा या फिर गेंदबाज कहर बरपाएंगे। मैच से पहले यहां पढ़ें इकाना की पिच रिपोर्ट और लखनऊ के मौसम का हाल।